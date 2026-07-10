Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Αθλήτρια του ΠΑΟΚ Β’ η 15χρονη που έχασε την ζωή της μετά από σύγκρουση ΙΧ με απορριμματοφόρο

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ΠΑΟΚ για ακόμη μία φορά καθώς η 15χρονη που έχασε την ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη ήταν αθλήτρια του ποδοσφαιρικού τμήματος του Δικεφάλου.

Το άτυχο κορίτσι αγωνιζόταν στην ομάδα ΠΑΟΚ Β του ποδοσφαίρου γυναικών και ήταν ένα από τα ταλέντα του Δικεφάλου. Το φετινό καλοκαίρι, μάλιστα, θα συμμετείχε στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας.

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Σύμφωνα με το thestival, το τροχαίο έγινε γύρω στις 12:00 όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε η ανήλικη και οδηγούσε ο πατέρας της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς Νεάπολη.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να την κρατήσουν στη ζωή αλλά δεν τα κατάφεραν.

Η Τροχαία Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Αναλυτικά η συλλυπητήρια ανακοίνωση του ασπρόμαυρου Ερασιτέχνη:

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.

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Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.

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Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.

Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.

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Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία

Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.

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Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…

Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…».