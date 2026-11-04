Θεοδωρικάκος: «Η Ελλάδα πρέπει να παράγει τεχνολογία, όχι μόνο να εισάγει» – Επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ στην έρευνα

Την ανάγκη η Ελλάδα να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, αντί να περιορίζεται στην εισαγωγή και αξιοποίηση τεχνολογικών λύσεων από το εξωτερικό, υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά την επετειακή εκδήλωση για τα 35 χρόνια του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (4/11) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με αφορμή τη συμπλήρωση 35 ετών από την ίδρυση του Ινστιτούτου, το οποίο αποτελεί μέρος του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».

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Ο υπουργός Ανάπτυξης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στην προστασία της ελληνικής γλώσσας και στην ενίσχυση της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας.

«Η πατρίδα μας δεν μπορεί να αρκείται στην εισαγωγή και στη χρήση τεχνολογιών που δημιουργούν άλλοι. Θέλουμε η Ελλάδα να παράγει γνώση, να δημιουργεί νέες τεχνολογίες και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Θεοδωρικάκος: Η ελληνική γλώσσα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει η ελληνική γλώσσα στην πολιτιστική ταυτότητα της χώρας, επισημαίνοντας τη σημασία της ανάπτυξης σύγχρονων γλωσσικών τεχνολογιών.

«Η ελληνική γλώσσα, μια γλώσσα με ιστορία αρκετών χιλιάδων ετών, δεν είναι απλώς για εμάς η γλώσσα που κληρονομήσαμε. Είναι η γλώσσα με την οποία σκεφτόμαστε, δημιουργούμε, μεταφέρουμε τις αξίες μας, μεταφέρουμε τον πολιτισμό μας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η συμμετοχή Ελλήνων επιστημόνων στην ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης είναι καθοριστική, ώστε οι νέες τεχνολογίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ειδική αναφορά στα ελληνικά μεγάλα γλωσσικά μοντέλα Meltemi και Krikri, που αναπτύχθηκαν με τη συμβολή του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου.

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«Έχει ιδιαίτερη σημασία να συμμετέχουν οι Έλληνες επιστήμονες στη δημιουργία τους, να έχουμε γνώση, τεχνογνωσία και δυνατότητες να αναπτύσσουμε τεχνολογίες που ανταποκρίνονται στις δικές μας ανάγκες», σημείωσε.

Συνεργασία με την ElevenLabs για τη διάσωση των ελληνικών διαλέκτων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρωτοβουλία για τη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης ελληνικών διαλέκτων, μέσω της συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με την εταιρεία ElevenLabs.

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Στο εγχείρημα συμμετέχουν το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους στις γλωσσικές τεχνολογίες.

Η πρωτοβουλία θα ξεκινήσει από την κρητική διάλεκτο, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες ελληνικές διαλέκτους, όπως:

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Την ποντιακή.

Την τσακώνικη.

Άλλες τοπικές γλωσσικές ποικιλίες.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου που θα συμβάλει στη διατήρηση και ανάδειξη της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ιδιαίτερα σημαντική για τη διαφύλαξη αυτού του πολιτιστικού πλούτου και τη μεταφορά του στις επόμενες γενιές.

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Πάνω από 300 εκατ. ευρώ για τις ερευνητικές υποδομές

Στην ομιλία του, ο Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε τις επενδύσεις που υλοποιούνται για την αναβάθμιση της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Όπως ανακοίνωσε, το Υπουργείο Ανάπτυξης ολοκλήρωσε πρόγραμμα ύψους άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ, με αντικείμενο την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού ερευνητικών κέντρων σε ολόκληρη τη χώρα.

«Η έρευνα, η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες είναι βασικοί πυλώνες για μια πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική οικονομία», υπογράμμισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε δύο σημαντικές παρεμβάσεις για το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»:

37 εκατ. ευρώ για νέες και αναβαθμισμένες υποδομές, με έργα στο Χαλάνδρι, στο Μαρούσι και στην Ξάνθη.

για νέες και αναβαθμισμένες υποδομές, με έργα στο Χαλάνδρι, στο Μαρούσι και στην Ξάνθη. 20,5 εκατ. ευρώ για τη Μονάδα «Αρχιμήδης», με στόχο την ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι επενδύσεις αυτές εντάσσονται, σύμφωνα με τον υπουργό, στην προσπάθεια σύνδεσης της επιστημονικής έρευνας με την παραγωγή, τη βιομηχανία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Έμφαση στην Ξάνθη και στην επιστροφή των Ελλήνων επιστημόνων

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης στην παρουσία του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου στην Ξάνθη, όπου δραστηριοποιείται εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες.

Όπως σημείωσε, το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» απασχολεί στην περιοχή περίπου 100 εργαζομένους, συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η ενίσχυση της έρευνας στην ελληνική περιφέρεια μπορεί να δημιουργήσει καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές για τους νέους επιστήμονες και να συμβάλει στην επιστροφή όσων εγκατέλειψαν τη χώρα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

«Αυτός είναι ο στόχος των επενδύσεων που κάνουμε στην έρευνα και στην καινοτομία. Όχι απλώς καλύτερα κτίρια και υποδομές, αλλά πολύ περισσότερες δυνατότητες για τους επιστήμονές μας», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε την ανάγκη η παραγόμενη γνώση να μετατρέπεται σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και επενδύσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Καλαφάτης: «Μετατρέπουμε το brain drain σε brain gain»

Στην επετειακή εκδήλωση τοποθετήθηκε και ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος αναφέρθηκε στη συμβολή του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου στην επιστημονική έρευνα και στην προστασία της ελληνικής γλώσσας.

Ο υφυπουργός υπενθύμισε ότι η επέτειος πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες μετά τα εγκαίνια των ανακαινισμένων και αναβαθμισμένων υποδομών του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» στην Ξάνθη.

Χαρακτήρισε το ΙΕΛ βασικό πυλώνα σύνδεσης της ακαδημαϊκής έρευνας με την κοινωνία και την παραγωγή, αναδεικνύοντας την ανάπτυξη των δύο ελληνικών ανοιχτών γλωσσικών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, «Λάμα Κρι-Κρι» και «Μελτέμι».

Παράλληλα, στάθηκε στη συμμετοχή του Ινστιτούτου στη συμφωνία με την ElevenLabs για τη δημιουργία της ψηφιακής βιβλιοθήκης τοπικών φωνών και διαλέκτων.

«Σήμερα δεν γιορτάζουμε απλώς μια μακρόχρονη ιστορία, γιορτάζουμε το μέλλον», ανέφερε.

Ο Σταύρος Καλαφάτης τόνισε ότι η Πολιτεία οφείλει να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, δημιουργώντας ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης για τους νέους επιστήμονες.

«Δημιουργούμε νέες, ελκυστικές προοπτικές για τους νέους επιστήμονες, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η Ελλάδα προσφέρει καριέρες υψηλής προστιθέμενης αξίας, μετατρέποντας το brain drain σε brain gain», υπογράμμισε.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, συνεχάρη τη διοίκηση, τους ερευνητές και τους εργαζομένους του Ινστιτούτου για την προσφορά τους, διαβεβαιώνοντας ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης θα συνεχίσει να στηρίζει το έργο τους.