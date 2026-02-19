ΠΑΟΚ – Θέλτα: Στην Τούμπα ο πρόεδρος της UEFA για να τιμήσει τους νεκρούς οπαδούς του «δικεφάλου» του βορρά

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Θέλτα στον πρώτο αγώνα των πλέι οφ του Europa League (19:45, Cosmotesport 3), με τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφέριν, να δηλώνει το παρών στην Τούμπα.

Ο λόγος που ο μεγάλος άνδρας της UEFA θα παραβρεθεί στο γήπεδο της Τούμπας είναι για να τιμήσει τα θύματα των οπαδών του ΠΑΟΚ που χάθηκαν άδικα στο τροχαίο στην Ρουμανία. Πριν το ματς θα αφήσει λουλούδια μπροστά από την Θύρα 1 του γηπέδου.

Παρότι ήταν και στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν στο «Γ. ΚαραΪσκάκης», ο ίδιος ανέφερε ότι η παρουσία του στην Ελλάδα ήταν καθαρά για να τιμήσει τα θύματα των οπαδών του «δικεφάλου».