ΠΑΟΚ: Λουτσέσκου και παίκτες θρηνούν έξω από την Τούμπα για τους επτά φιλάθλους που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Ρουμανία

Ο ΠΑΟΚ είναι σε πένθος μετά την ανείπωτη τραγωδία και τον θάνατο επτά φιλάθλων του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία την Τρίτη 27/1.

Τόσο ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου όσο και παίκτες του συλλόγου βρέθηκαν έξω από την Τούμπα προκειμένου να θρηνήσουν για τα θύματα αυτής της ανείπωτης τραγωδίας.

Παράλληλα, το παρών έδωσαν ο Αντρέ Βιεϊρίνια, ο Χρήστος Καρυπίδης, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο Δημήτρης Πέλκας, ο Τάισον, ο Τόμας Κεντζιόρα, ο Γιώργος Θεοδωρίδης, o Bαγγέλης Πουρλιοτόπουλος αλλά και η Μαρία Γκοντσάρεβα.

Λουτσέσκου: «Πρόκειται για μία τραγωδία, μία μεγάλη τραγωδία»

Σε ιστοσελίδα της πατρίδας του, μίλησε ο Ράζβαν Λουτσέσκου, με αφορμή τα όσα τραγικά έγιναν στη Ρουμανία. Βαν στο οποίο επέβαιναν φίλοι του ΠΑΟΚ που πήγαιναν στη Γαλλία για το παιχνίδι με τη Λιόν (Πέμπτη 29/1, 22:00), για την 8η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο, με αποτέλεσμα το θάνατο επτά εξ αυτών ενώ άλλοι τρεις έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης Τιμισοάρα.

Ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων αλλά και σε όλη την «ασπρόμαυρη» οικογένεια, λέγοντας χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων στην ιστοσελίδα gsp.ro: «Ο ΠΑΟΚ είναι μία μεγάλη οικογένεια που τώρα πενθεί. Πρόκειται για μία τραγωδία, μία μεγάλη τραγωδία. Ίσως στη Ρουμανία να υπήρχε τέτοια αντιμετώπιση, αλλά για τον ΠΑΟΚ είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Όλοι όσοι υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ θεωρούν πως είναι μέλος μιας μεγάλης οικογένειας. Είναι δύσκολο να το εξηγήσω με λέξεις. Λυπάμαι πάρα πολύ για όσα περνούν οι οικογένειες των θυμάτων αυτή τη στιγμή. Η καρδιά μου είναι μαζί τους. Μιλάμε για νέα παιδιά, είναι κρίμα αυτό που συνέβη. Τραγωδίες συμβαίνουν, η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοιες. Όλοι πρέπει να αντλήσουμε δύναμη και να προχωρήσουμε μπροστά, αλλά και να υποστηρίξουμε τις οικογένειες με κάθε τρόπο. Πρέπει να νιώσουν πως είμαστε δίπλα τους, να τους βοηθήσουμε ώστε να προχωρήσουν».

Μάλιστα, τόσο ο Λουτσέσκου όσο και άλλα στελέχη από το προπονητικό και διοικητικό επιτελείο του ΠΑΟΚ, όπως και το αγωνιστικό τμήμα, θα μεταβούν στην Τούμπα για να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη των θυμάτων ενώ από το μεσημέρι οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες.