Συγκινητικές στιγμές στο ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός: Λουλούδια στη μνήμη του 20χρονου μπροστά στη Θύρα 4 – Διακόπηκε ο αγώνας στο 20ο λεπτό
Συγκινητικές στιγμές στην Τούμπα
Σε έναν πολύ βαρύ κλίμα μετά τη δολοφονία του 20χρονου φίλου της ομάδας στην Καλαμαριά ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό για την Super League στην Τούμπα.
Μάλιστα, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ με επικεφαλής τον Νίκο Σαββίδη κατέθεσαν λουλούδια, εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων από τους φίλους του ΠΑΟΚ στην κερκίδα, οι οποίοι φώναζαν το σύνθημα «Κλέο ζεις, για πάντα ΠΑΟΚτσής!». Στη συνέχεια, λουλούδια κατέθεσαν και οι παίκτες του Λεβαδειακού.
Παράλληλα, ο αγώνας διακόπηκε στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης με άπαντες στην Τούμπα να χειροκροτούν για να τιμήσουν την μνήμη του 20χρονου δολοφονημένου.
