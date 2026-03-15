Καταθέτει σήμερα ο φίλος του 20χρονου που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στην Καλαμαριά – Το μεσημέρι η κηδεία του θύματος

Καταθέτει σήμερα, Κυριακή 15 Μαρτίου ο φίλος του 20χρονου που μαχαιρώθηκε θανάσιμα στην Καλαμαριά το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

Οι αρχές αναζητούσαν από την πρώτη στιγμή τους 2 φίλους του θύματος που αποτυπώθηκαν σε βίντεο να τρέχουν λίγο αφού ο νεαρός δέχθηκε τις δύο μαχαιριές.

Ο ένας από τους δύο ταυτοποιήθηκε και κλήθηκε να καταθέσει στο Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Η κατάθεσή του κρίνεται πολύτιμη μιας και ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα της δολοφονίας αν και εκτιμάται πως υπήρξε οπαδική χροιά. Ο δεύτερος φίλος του 20χρονου, ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Στον 23χρονο, που παραδόθηκε για τη στυγερή δολοφονία στην Καλαμαριά, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή – οπλοχρησία και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη, ενώ επανέλαβε πως βρισκόταν σε άμυνα μιας και δέχθηκε επίθεση από την παρέα του θύματος. Στην αρχή, είχε ισχυριστεί πως βρήκε τυχαία το μαχαίρι στο πεζοδρόμιο αλλά στη συνέχεια παραδέχθηκε πως το έφερε εξ αρχής μαζί του.

Η κηδεία του 20χρονου αναμένεται να τελεστεί σήμερα στις 13:00 στον ιερό ναό του Αγίου Βασιλείου Συκεών.

Από ακατάσχετη αιμορραγία ο θάνατος του 20χρονου

Ο θάνατος του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης επήλθε από ακατάσχετη αιμορραγία που προκλήθηκε μετά από τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά.

Όπως αναφέρει το thestival, ο 20χρονος έχασε πάνω από 2 λίτρα αίματος ενώ η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του άτυχου νεαρού έδειξε πως το θανάσιμο πλήγμα ήταν στην καρδιά.