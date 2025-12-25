ΠΑΟΚ: Κοντά στην απόκτηση του Νίκου Χουγκάζ

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει την απόκτηση του Νίκου Χουγκάζ, που αγωνίζεται στην Τσεντεβίτα.

Μετά τις μεταγραφές των Άλεν, Ταϊρί και Μπέβερλι, ο Χουγκάζ θα ενισχύσει το ρόστερ της ομάδας και θα ενδυναμώσει τον ελληνικό κορμό υπό τις οδηγίες του Ζντοβτς.

Η Τσεντεβίτα αναμένεται να εισπράξει περίπου 200.000 ευρώ για την παραχώρηση του Έλληνα φόργουορντ, ο οποίος ξεχωρίζει για το σουτ του. Το συμβόλαιο του Χουγκάζ θα έχει διάρκεια 2,5 ετών και θα του αποφέρει περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Η ολοκλήρωση της μεταγραφής αναμένεται μετά την 1η Ιανουαρίου, αφού προηγουμένως ο Χουγκάζ αγωνιστεί με την Τσεντεβίτα απέναντι στον Άρη Betsson για την 12η αγωνιστική του Eurocup (30/12/25, 20:30).