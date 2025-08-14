Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Και τώρα η Ριέκα – Οι ημερομηνίες των αγώνων με φόντο τη League Phase του Europa League

Τρομερή πρόκριση με γκολάρα του Καμαρά

ΠΑΟΚ: Και τώρα η Ριέκα – Οι ημερομηνίες των αγώνων με φόντο τη League Phase του Europa League
Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Την πρόκριση στα playoffs του Europa League πήρε με γκολάρα του Μαντί Καμαρά ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Βολφσμπέργκερ.

Το μοναδικό γκολ σημείωσε στο 115’ ο Μαντί Καμαρά, με τον μέσο από τη Γουινέα να περνάει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή και να δίνει τη λύση στην ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου που είχε και πάλι ως κορυφαίο τον Γίρι Παβλένκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον, οι «ασπρόμαυροι» ετοιμάζονται για τα παιχνίδια κόντρα στη Ριέκα, έχοντας εξασφαλισμένη τη συμμετοχή τους σε League Stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης και συγκεκριμένα αυτής του Conference League.

Η πρώτη «μάχη» του Δικεφάλου με τους Κροάτες, θα διεξαχθεί στην έδρα της Ριέκα, με την σέντρα του αγώνα να είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 21 Αυγούστου, στις 21:00.

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας μια εβδομάδα αργότερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου, με τον Δικέφαλο να έχει ακόμη ένα εμπόδιο για την League Phase του Europa League.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πεντάγωνο: Τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς που θα “καθαρίσουν” την Ουάσινγκτον βρίσκονται εκεί
ΔΙΕΘΝΗ

Πεντάγωνο: Τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς που θα “καθαρίσουν” την Ουάσινγκτον βρίσκονται εκεί

Τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς που κινητοποιήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ για να “καθαρίσουν” την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τους όρους του Αμερικανού προέδρου, βρίσκονται στην αμερικανική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο. “Επί του παρόντος, τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς έχουν κινητοποιηθεί και βρίσκονται στο εξής εδώ, στην πρωτεύουσα μας”, δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του […]