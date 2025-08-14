ΠΑΟΚ: Και τώρα η Ριέκα – Οι ημερομηνίες των αγώνων με φόντο τη League Phase του Europa League

Την πρόκριση στα playoffs του Europa League πήρε με γκολάρα του Μαντί Καμαρά ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Βολφσμπέργκερ.

Το μοναδικό γκολ σημείωσε στο 115’ ο Μαντί Καμαρά, με τον μέσο από τη Γουινέα να περνάει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή και να δίνει τη λύση στην ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου που είχε και πάλι ως κορυφαίο τον Γίρι Παβλένκα.

Πλέον, οι «ασπρόμαυροι» ετοιμάζονται για τα παιχνίδια κόντρα στη Ριέκα, έχοντας εξασφαλισμένη τη συμμετοχή τους σε League Stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης και συγκεκριμένα αυτής του Conference League.

Η πρώτη «μάχη» του Δικεφάλου με τους Κροάτες, θα διεξαχθεί στην έδρα της Ριέκα, με την σέντρα του αγώνα να είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 21 Αυγούστου, στις 21:00.

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας μια εβδομάδα αργότερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου, με τον Δικέφαλο να έχει ακόμη ένα εμπόδιο για την League Phase του Europa League.