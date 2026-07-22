Οδηγός ταξί καταγγέλλει στο DEBATER υπερχρεώσεις σε τουρίστες – “Κοκορεύονται μεταξύ τους στις πιάτσες”

Καταγγελίες για φερόμενες υπερχρεώσεις και παραπλανητικές διαδρομές σε βάρος τουριστών αναφέρει μέσω του DEBATER οδηγός ταξί, περιγράφοντας πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, εφαρμόζονται από ορισμένους επαγγελματίες του κλάδου.

Ο ίδιος, ο οποίος δηλώνει ότι εργάζεται «με τον σταυρό στο χέρι», αναφέρει χαρακτηριστικά:

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«Εγώ είμαι αυτοκινητιστής αλλά από αυτούς που πάνε με το σταυρό στο χέρι. Παίρνουν στους τουρίστες αυτοί που είναι στο Μοναστηράκι 15-20 ευρώ μέχρι το Σύνταγμα. Ψαρεύουν τους τουρίστες από το αεροδρόμιο. Αν τους ρωτήσουν αν έχουν ξαναέρθει στην Αθήνα και πουν όχι, τους κατεβάζουν όλη την Αττική Οδό μέχρι το Ποτάμι, από εκεί μέχρι την Παραλιακή και μετά τους ανεβάζουν στο κέντρο από τη Συγγρού. Και δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου, τα κοκορεύονται μεταξύ τους στις πιάτσες.

Και στις πιάτσες δεν μπορεί να πάει οποιοσδήποτε, πρέπει να είσαι δικός τους. Και μετά τους φταίμε εμείς που δουλεύουμε με εφαρμογές. Γι’ αυτό έγινε ο κακός χαμός τον χειμώνα με τις συνεχείς απεργίες».

Οι καταγγελίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές και αφορούν τους ισχυρισμούς του συγκεκριμένου οδηγού.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί Αττικής, Όλγα Πετράκη, τονίζει στο DEBATER ότι τυχόν παραβατικές συμπεριφορές δεν μπορούν να χαρακτηρίζουν το σύνολο του κλάδου.

Όπως αναφέρει:

«Το ότι μπορεί να υπάρχουν μεμονωμένα περιστατικά παραβατικότητας δεν σημαίνει ότι αποτελούν τον κανόνα ή ότι πρόκειται για συστηματική πρακτική του κλάδου. Αν κάποιος έχει συγκεκριμένες καταγγελίες, υπάρχουν οι αρμόδιες αρχές για να τις διερευνήσουν και να επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις.

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Η γενίκευση και η αναπαραγωγή ιστοριών χωρίς στοιχεία μόνο παραπληροφόρηση δημιουργούν και αδικούν χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς που εργάζονται τίμια και νόμιμα. Δυστυχώς, τέτοιες αφηγήσεις χρησιμοποιούνται συχνά ως επιχείρημα για να προωθηθεί η εικόνα ότι μόνο οι εφαρμογές προσφέρουν αξιόπιστες υπηρεσίες, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ας σταματήσει, λοιπόν, η δαιμονοποίηση ενός ολόκληρου κλάδου με βάση μεμονωμένες περιπτώσεις. Η παρανομία πρέπει να τιμωρείται όπου υπάρχει, αλλά η παραπληροφόρηση δεν μπορεί να γίνεται εργαλείο εξυπηρέτησης επιχειρηματικών συμφερόντων».

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Το ζήτημα των χρεώσεων στα ταξί και της εξυπηρέτησης των τουριστών επανέρχεται συχνά στη δημόσια συζήτηση, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, οι επιβάτες που θεωρούν ότι έχουν πέσει θύματα παράνομης χρέωσης ή άλλης παραβατικής συμπεριφοράς μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, ώστε να διερευνώνται οι καταγγελίες και, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.