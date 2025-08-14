Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βολφσμπέργκερ – ΠΑΟΚ 0-1: Με «κεραυνό» Καμαρά συνεχίζει στο Europa League

«Πάγωσε» τους Αυστριακούς

Βολφσμπέργκερ – ΠΑΟΚ 0-1: Με «κεραυνό» Καμαρά συνεχίζει στο Europa League
(ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:51

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 στην παράταση (0-0 η κανονική διάρκεια) της Βόλφσμπεργκερ και προκρίθηκε στα playoffs του Europa League.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε στο 115ο λεπτό ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος με έναν «κεραυνό» έστειλε την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο τερματοφύλακας των Αυστριακών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Ριέκα με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ