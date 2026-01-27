ΠΑΟΚ: Σοκαρισμένη η ΠΑΕ μετά την τραγωδία με νεκρούς φιλάθλους στη Ρουμανία – Η πρώτη αντίδραση της

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του πολύνεκρου δυστυχήματος στη Ρουμανία με εμπλοκή βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Γαλλία για το παιχνίδι απέναντι στη Λυών.

Ο επίσημος ΠΑΟΚ παρενέβη πριν από λίγο ζητώντας ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ τονίζεται ότι δεν πρέπει να μεταδίδονται πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί και μπορεί να προκαλέσουν πανικό ή σύγχυση, ειδικά σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή.

Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα για το τι έχει συμβεί και ποια είναι η κατάσταση των εμπλεκομένων. Από την πλευρά του συλλόγου υπογραμμίζεται ότι οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση θα γίνει μόνο όταν υπάρχουν ασφαλή και διασταυρωμένα στοιχεία.

Το ζητούμενο, αυτή τη στιγμή, είναι η σωστή πληροφόρηση και ο σεβασμός απέναντι σε μια υπόθεση που αφορά ανθρώπινες ζωές. Όλα τα υπόλοιπα περνούν σε δεύτερη μοίρα, μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η εικόνα από τις αρμόδιες αρχές.