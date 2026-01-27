ΠΑΟΚ: Η οπαδική εκδρομή που εξελίχθηκε σε ανείπωτη τραγωδία – Η στιγμή της φονικής σύγκρουσης του μίνι βαν με φορτηγό στη Ρουμανία

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το ταξίδι των οπαδών του ΠΑΟΚ για να δουν την αγαπημένη ομάδα τους στην Γαλλία απέναντι στη Λυών.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από τις ρουμανικές αρχές, μίνι βαν συγκρούστηκε με φορτηγό σε καραμπόλα στην εθνική οδό DN 6. Οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο σημείο και, έπειτα από τους ελέγχους που διενήργησαν, διαπίστωσαν ότι ένας 29χρονος άνδρας οδηγούσε ένα μικρό λεωφορείο από τον δήμο Καρανσέμπες προς το Λουγκόι και, σε κάποια στιγμή, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε μετωπικά με ένα φορτηγό (TIR).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, δυστυχώς, 7 άτομα έχασαν τη ζωή τους (ο οδηγός του μικρού λεωφορείου και 6 επιβάτες του), ενώ 3 άτομα τραυματίστηκαν, τα οποία επίσης επέβαιναν στο μικρό λεωφορείο. Το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει τον τρόπο που έγινε σύγκρουση και έβαλε τέλος στη ζωή 7 οπαδών του ΠΑΟΚ.

Τα τρία άτομα που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, με τους δύο να είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.

Σε άλλο βίντεο η εικόνα από το σημείο θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο μετά το τροχαίο δυστύχημα με τις αρχές να βρίσκονται στο σημείο.

Για την υπόθεση, οι αστυνομικοί σχημάτισαν ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ συνεχίζουν τις έρευνες για τη διακρίβωση όλων των αιτιών και των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

ΠΑΟΚ: Σοκαρισμένη η ΠΑΕ μετά την τραγωδία με νεκρούς φιλάθλους στη Ρουμανία – Η πρώτη αντίδραση της

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του πολύνεκρου δυστυχήματος στη Ρουμανία με εμπλοκή βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Γαλλία για το παιχνίδι απέναντι στη Λυών.

Ο επίσημος ΠΑΟΚ παρενέβη πριν από λίγο ζητώντας ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ τονίζεται ότι δεν πρέπει να μεταδίδονται πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί και μπορεί να προκαλέσουν πανικό ή σύγχυση, ειδικά σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα για το τι έχει συμβεί και ποια είναι η κατάσταση των εμπλεκομένων. Από την πλευρά του συλλόγου υπογραμμίζεται ότι οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση θα γίνει μόνο όταν υπάρχουν ασφαλή και διασταυρωμένα στοιχεία.

Το ζητούμενο, αυτή τη στιγμή, είναι η σωστή πληροφόρηση και ο σεβασμός απέναντι σε μια υπόθεση που αφορά ανθρώπινες ζωές. Όλα τα υπόλοιπα περνούν σε δεύτερη μοίρα, μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η εικόνα από τις αρμόδιες αρχές.