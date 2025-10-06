ΠΑΟΚ: Για δεύτερη φορά μπαμπάς ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, έγινε πατέρας για δεύτερη φορά καθώς η σύζυγος του, Ελισάβετ γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Μετά την επιτυχία εντός του γηπέδου με την επικράτηση επί του Ολυμπιακού, ο Σέρβος είχε την τύχη να γίνει για δευτερή φορά μπαμπάς και να συνδυάσει με κάτι πολύ πιο ευχάριστο την επικράτηση της ομάδας του στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής.

«Τα καταφέραμε πάλι! Το μωρό #2 έκανε το μεγάλο του ντεμπούτο. Καλώς ήρθες πριγκίπισσα μας! Σε αγαπάμε», ανέφερε η μητέρα του παιδιού σε ανάρτησή της στα social media.

Ο παίκτης του ΠΑΟΚ έχει κληθεί στην Εθνική Σερβίας για τα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 με αποτέλεσμα να μην αναγκαστεί να φύγει από το πλευρό της κόρης του για λίγο.