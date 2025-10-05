ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Με ανατροπή πήρε το ντέρμπι

Ο ΠΑΟΚ αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ τελικά επικράτησε στο ντέρμπι της Τούμπας με 2-1 του Ολυμπιακού για την Super League.

Καλύτεροι οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο πρώτο μέρος, άνοιξαν το σκορ με τον Τσικίνιο (23’), όμως στο δεύτερο υπέστησαν… καθίζηση πληρώνοντας τα πολλά αμυντικά λάθη και την εντυπωσιακή απόδοση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Οι Θεσσαλονικείς ισοφάρισαν με τον Τάισον (63’) και πήραν τη νίκη με πέναλτι – κερδισμένο από τον «Ντέλια» – του Αντρίγια Ζίβκοβιτς (75’), σε ένα ντέρμπι με σπουδαίο φινάλε.

Οι φιλοξενούμενοι εμφανίστηκαν πιο απειλητικοί στο ξεκίνημα. Το σουτ του Ντάνιελ Ποντένσε δεν ανησύχησε τον Γίρι Παβλένκα στο 4’, αλλά δυο λεπτά μετά, ο συνδυασμός των «ερυθρολεύκων» έφερε σε θέση βολής τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί – σούταρε ψηλά από το ύψος του πέναλτι. Οι «ασπρόμαυροι» ισορρόπησαν κάπως μετά το δεκάλεπτο.

Εν τέλει, η ανωτερότητα, ως τότε, του Ολυμπιακού επιβραβεύτηκε στο 23’. Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα έδωσε στον Ελ Κααμπί που βγήκε στα αριστερά, ο Μαροκινός «έκοψε» προς τα πίσω, με τον Τσικίνιο αφύλακτο να σουτάρει με το αριστερό στον ουρανό των δικτύων του Παβλένκα για το 0-1. Ο ΠΑΟΚ άργησε, αλλά έβγαλε αντίδραση.

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 33’. Ο Ζουλιάν Μπιανκόν έκανε λάθος γύρισμα, ο Γιώργος Γιακουμάκης τροφοδότησε τον Γιάννη Κωνσταντέλια αλλά το πλασέ του 22χρονου δεν ήταν δυνατό να νικήσει τον Τζολάκη. Ούτε και το φαλτσαριστό σουτ του Σουαλιό Μεϊτέ στο αμέσως επόμενο λεπτό. Κάπου εκεί, όμως, ουσιαστικά τελείωσε το πρώτο μέρος, αφού οι 22 παίκτες επιδόθηκαν σε μονομαχίες, κυρίως, στο κέντρο.

Το δεύτερο ξεκίνησε με αλλαγή για τον Λουτσέσκου, περίεργη… αλλά και αναγκαστική, αφού κάτω από δοκάρια αντί του Παβλένκα πέρασε ο Αντώνης Τσιφτσής. Ο οποίος είδε την κεφαλιά του Ζέλσον Μαρτίνς στο 50’, από τη σέντρα του Ορτέγκα, να περνάει πάνω από τα δοκάρια του. Στο επόμενο λεπτό ο Τάισον μπήκε επικίνδυνα από αριστερά στην περιοχή και έκανε το παράλληλο γύρισμα, όμως Κωνσταντέλιας και Ζίβκοβιτς απέτυχαν να βρουν την μπάλα.

Ακολούθησε καταιγισμός λαθών, μέχρι να φτάσουμε στο 63ο λεπτό, όπου έγινε και το πιο μεγάλο που άλλαξε τη ροή του αγώνα. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ετοιμαζόταν να αντικαταστήσει τον Τάισον. Σε μια μακρινή μπαλιά, Ορτέγκα και Τάισον μονομάχησαν, ο Αργεντινός γλίστρησε κι ο Βραζιλιάνος προχώρησε και πλάσαρε εύστοχα τον Τζολάκη για το 1-1. Η Τούμπα… εξερράγη και το ντέρμπι πήρε άλλη τροπή, αλλά η αλλαγή του Βούλγαρου με τον 37χρονο έγινε.

Τσικίνιο κι Ελ Κααμπί συνεργάστηκαν ξανά στο 72’, αλλά ο Μαροκινός αστόχησε από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής για να έρθει το κερδισμένο πέναλτι από τον Κωνσταντέλια. Ο 22χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός πήρε την κόντρα από τον Μπιανκόν, μπήκε στην περιοχή και ανατράπηκε από τον Κοστίνια. Την εσχάτη των ποινών ανέλαβε ο Ζίβκοβιτς που εκτέλεσε στο κέντρο της εστίας για την ανατροπή και το 2-1 στο 75ο λεπτό.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ψυχολογία γύρισε, οι παίκτες του ΠΑΟΚ γέμισαν με αυτοπεποίθηση ενώ εκείνοι του Μεντιλίμπαρ έψαχναν τα πατήματά τους. Δεν τα βρήκαν… Αντίθετα, οι γηπεδούχοι βρήκαν τρίτο γκολ ή, τουλάχιστον, έτσι νόμισαν. Ο Κωνσταντέλιας έκανε ακόμα μία επέλαση από τα αριστερά, οι κόντρες ευνόησαν τον Γιακουμάκη που με προβολή νίκησε τον Τζολάκη για το 3-1.

Ωστόσο, έπειτα από παρέμβαση του VAR (Γιόχαν Πφάιφερ, Αθανάσιος Τζήλος) το γκολ ακυρώθηκε για επικίνδυνη προβολή/πάτημα του Κωνσταντέλια – αντίκρισε και κίτρινη κάρτα.

Ο Τσιφτσής έδειξε τα προσόντα του στο 86’, διώχνοντας σε κόρνερ τη γυριστή κεφαλιά του Ελ Κααμπί, ενώ στο 89’ ο Λούκα Ιβανούσετς κερδίζοντας κόντρες παραλίγο να μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Στην τελευταία φάση του αγώνα, με τον Τζολάκη να βγαίνει εκτός εστίας και να χάνει την μπάλα, ο Γιακουμάκης σούταρε από πλάγια και μακριά, σημαδεύοντας τη ρίζα της αριστερής δοκού – απίθανη φάση.

Το 2-1 έμεινε ως το τέλος, με τον ΠΑΟΚ να επιστρέφει στις νίκες μετά από πέντε ανεπιτυχή αποτελέσματα σε όλες τις διοργανώσεις, να ανεβαίνει δεύτερος και στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, από την οποία φιλοξενείται στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός γνώρισε δεύτερη σερί ήττα κι έπεσε τρίτος κι ενώ τον περιμένουν ταξίδια σε Λάρισα και Βαρκελώνη στα μέσα του Οκτώβρη.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Καμαρά (54’ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (88’ Ιβανούσετς), Τάισον (64’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπιανκόν, Κοστίνια (85’ Γιαζίτζι), Γκαρθία (71’ Μουζακίτης), Έσε, Τσικίνιο, Μάρτινς (77’ Ταρέμι), Ποντένσε, Ελ Κααμπί.