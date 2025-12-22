ΠΑΟΚ: Αυτό θα είναι το συμβόλαιό του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ

Ο ΠΑΟΚ έκανε δικό του τον επιθετικό του Παναθηναϊκού, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, σε μια μεταγραφή που δεν «φωνάζει» αλλά είναι ότι πρέπει για τα πλάνα του Ράσβαν Λουτσέσκου.

Ο 32χρονός επιθετικός καταφτάνει στην Θεσσαλονίκη αυτήν την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, όντας μια απόκτηση που θα δώσει στον δικέφαλο ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Γνώστης της Stoiximan Superleague, άμεση προσαρμογή στην ομάδα, μαχητικός και φυσικά είναι μια ασφαλής λύση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προσφέρει μια ισορροπία στο βασικό σχήμα, σε έναν παίκτη που μπορεί να σταθεί πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη χωρίς να εμποδίζει στην δημιουργία.

Αυτά είναι τα στοιχεία που είδε ο Ρουμάνος τεχνικός στον 1.92μ επιθετικό και αποφάσισε στο συμβόλαιο μέχρι το 2027 με δυνατότητα επέκτασης για άλλον έναν. Χαρακτηριστικά που δεν εντυπωσιάζουν για να ταράξουν τα νερά της μεταγραφικής περιόδου όμως θα κάνουν αυτά που είναι απαραίτητα.

Με την φανέλα του τριφυλλιού αγωνίστηκε την σεζόν 2023-25 με 41 εμφανίσεις και 12 γκολ, ενώ το 2023 δόθηκε δανεικός στον Λεβαδειακό για μια σεζόν μετρώντας 10 εμφανίσεις με 1 γκολ.