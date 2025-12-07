ΠΑΟΚ – Άρης 3-1: Θρίαμβος στο ντέρμπι – «Φωνές» από τους φιλοξενούμενους

O ΠΑΟΚ με δυο γκολ του Γιακουμάκη επικράτησε 3-1 του Άρη στην Τούμπα για την Super League το βράδυ της Κυριακής 7/12.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου λίγες ημέρες μετά το 1-1 για το Κύπελλο πήρε τη νίκη και συνεχίζει να κυνηγάει την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αντίθετα, ο Άρης έχει πολλά παράπονα από την διαιτησία του αγώνα βγάζοντας μάλιστα δυο ανακοινώσεις την ώρα του αγώνα.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου έφτασε στο «τρίποντο» χάρη στα γκολ των Τάισον (28’) και Γιώργου Γιακουμάκη (45’+5’ πέναλτι, 48’). Το πρώτο τέρμα, όμως, του 31χρονου υψηλόσωμου φορ ήταν που… ξεχείλισε το ποτήρι της οργής, με τους «κίτρινους» να βγάζουν ανακοίνωση κατά του Στεφάν Λανουά και των επιλογών του για το ντέρμπι από το ημίχρονο. Κάπως έτσι, πέρασε σε δεύτερη μοίρα η προσωρινή ισοφάριση από τον Φρέντρικ Γένσεν (45’) για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ.



Οι οδηγίες των δύο προπονητών ήταν εμφανέστατες στο ξεκίνημα του ματς: απομόνωση του Αντρίγια Ζίβκοβιτς με τον Νοά Φαντιγκά από τη μία, του Κάρλες Πέρεθ με τον Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα από την άλλη. Το πρώτο τέταρτο, πάντως, δεν είχε κάτι αξιόλογο. Η πρώτη καλή τελική ήρθε στο 17’ κι ήταν για τον Άρη, όταν ο Κώστας Γαλανόπουλος μοίρασε ωραία στον Πέρεθ, αλλά το φαλτσαριστό πλασέ του Ισπανού εξτρέμ μέσα από την περιοχή ήταν άστοχο.

Τέσσερα λεπτά μετά οι «ασπρόμαυροι» απείλησαν δις, από ισάριθμες εκτελέσεις κόρνερ του Ζίβκοβιτς. Στην πρώτη ο Σουαλιό Μεϊτέ πήρε την κεφαλιά αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον Σωκράτη Διούδη ενώ στη δεύτερη ο Λούκα Ιβανούσετς βγήκε μόνος στο πέναλτι, αλλά δεν έκανε καλά το πλασέ. Στο 28’, όμως, ήρθε το γκολ για τον ΠΑΟΚ.

Ο Ζίβκοβιτς έφτασε ως την τελική γραμμή με τον Φαντιγκά, έκανε με το εξωτερικό την σέντρα, ο Γαλανόπουλος ίσα που βρήκε λίγο την μπάλα, η οποία ήρθε… λουκούμι στον Τάισον που με απευθείας βολέ νίκησε τον Διούδη για το 1-0. Αλλά το γκολ, σαν να… αποκοίμισε τους παίκτες του Λουτσέσκου. Ή σαν να ξύπνησε εκείνους τους Χιμένεθ. Οι οποίοι πήραν μέτρα στο γήπεδο, φτάνοντας στην ισοφάριση στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Ο Ούρος Ράτσιτς έστρωσε στον Μόντσου Ροντρίγκεθ που σούταρε δυνατά, ο Γίρι Παβλένκα δεν έβαλε καλά τα χέρια του στην απόκρουση, με τον Γένσεν να σκοράρει με το κεφάλι πριν η μπάλα σκάσει στο έδαφος για το 1-1. Το πρώτο ημίχρονο, όμως, δεν είχε τελειώσει ακόμη.

Στις καθυστερήσεις, σε μια φαινομενικά ακίνδυνη φάση, Άλβαρο Τεχέρο, Διούδης και Τάισον διεκδίκησαν την μπάλα με τον Βραζιλιάνο να πέφτει στο έδαφος. Από το VAR (Αλεάντρο ντι Πάολο, Φώτης Πολυχρόνης) κάλεσαν τον Σέρτζαν Γιοβάνοβιτς για on field review, με τον Σέρβο να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Γιακουμάκης ευστόχησε στο πέναλτι δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ.

Γκολ που, όπως φάνηκε, ουσιαστικά έγειρε την πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων. Μπαίνοντας με άλλη ψυχολογία, ο ΠΑΟΚ έφτασε σε τρίτο γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Πάλι από τα δεξιά, ο Ζίβκοβιτς πέρασε σαν… σταματημένο τον Λίντσεϊ Ρόουζ, γύρισε στο πέναλτι προς τον Γιακουμάκη που με αριστερό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Διούδη για το 3-1. Το κακό για τον Λουτσέσκου είναι πως ο 31χρονος φορ αποχώρησε λίγο αργότερα με ενοχλήσεις – γνώρισε πάντως την αποθέωση.

Λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, ο Άρης παραλίγο να μπει και πάλι στη διεκδίκηση θετικού αποτελέσματος. Ωραία κίνηση του Πέρεθ και κάθετη στον Λορέν Μορόν, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να νικήσει με διαγώνιο πλασέ τον Παβλένκα – ο Τσέχος τερματοφύλακας απέκρουσε με το αριστερό του πόδι.

Ακολούθησαν δύο σπουδαίες χαμένες ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ, αμφότερες με πρωταγωνιστή τον Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος εξτρέμ, όμως, δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά τον Διούδη ούτε στο 72’, ούτε και στο 74’. Και στο 77’, το πλασέ του Κίριλ Ντεσπόντοφ μετά την ενέργεια του Μπάμπα, ήταν, επίσης, άστοχο. Η επάνοδος του Γιάννη Κωνσταντέλια αντιμετωπίστηκε από την Τούμπα περίπου ως… γκολ.

Το 3-1 έμεινε μέχρι τέλους, με τον ΠΑΟΚ να ανεβαίνει στους 32 βαθμούς και να πλησιάζει εκ νέου στο -2 τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και να πηγαίνει στη Βουλγαρία για το ματς με τη Λουντογκόρετς (Πέμπτη 11/12, 19:45) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League με ανεβασμένη ψυχολογία. Ο δε Άρης αφενός παρέμεινε στην έβδομη θέση, με 16 βαθμούς αφετέρου καλείται να ετοιμαστεί για νέο ντέρμπι, αυτή τη φορά με τον Ολυμπιακό στου Χαριλάου (14/12, 20:00).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (79’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (79’ Κωνσταντέλιας), Ιβανούσετς (67’ Ντεσπόντοφ), Τάισον, Γιακουμάκης (58’ Μύθου).

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά (83’ Παναγίδης), Άλβαρο, Ρόουζ, Ράτσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος (56’ Ντούντου), Γένσεν (89’ Μισεουί), Πέρεθ (89’ Γιαννιώτας), Μορόν.