«Έπαιξε σημαντικό ρόλο ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην απόφασή μου» – Η αποκάλυψη του Μοντέρο για τον Ολυμπιακό

Σημαντική αναφορά στον Γιώργο Μπαρτζώκα έκανε ο Ζαν Μοντέρο, μιλώντας σε συνέντευξή του στο ισπανικό κανάλι “MAREGA DEPORTES” για την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Ο Δομινικανός γκαρντ αποκάλυψε ότι ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους που επέλεξε να φορέσει τη φανέλα των πρωταθλητών Ευρώπης, τονίζοντας πως θέλει να εξελιχθεί μέσα από τη συνεργασία τους.

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«Ο κόουτς Μπαρτζώκας έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου. Ήρθα στον Ολυμπιακό για να κερδίσω τίτλους και να μάθω από τον Εβάν Φουρνιέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μοντέρο, δείχνοντας τις υψηλές φιλοδοξίες με τις οποίες ξεκινά τη νέα σελίδα της καριέρας του.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η προοπτική να αγωνιστεί σε μία ομάδα που διεκδικεί κάθε χρόνο την κορυφή στην EuroLeague, αλλά και να συνεργαστεί με παίκτες υψηλού επιπέδου, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την τελική του επιλογή.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε ότι τόσο ο Μοντέρο όσο και τα υπόλοιπα νέα αποκτήματα πιστεύουν πως ο Ολυμπιακός μπορεί να τους βοηθήσει να εξελιχθούν ατομικά, μέσα σε ένα οργανωμένο και επιτυχημένο αγωνιστικό περιβάλλον.

Η ιδιαίτερη αναφορά στον Φουρνιέ

«Είναι κάτι πολύ όμορφο. Όταν έχεις την ευκαιρία να συνυπάρξεις με παίκτες αυτού του επιπέδου, μόνο να μάθεις μπορείς. Ο Φουρνιέ έχει τεράστια εμπειρία, τόσο από το NBA όσο και από το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα προσπαθήσω να απορροφήσω όσα περισσότερα μπορώ από εκείνον και από όλους τους υπόλοιπους. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να παίζω χωρίς την μπάλα. Μου αρέσει να δημιουργώ, αλλά μπορώ επίσης να κινηθώ χωρίς αυτήν, να βγω από σκριν, να εκτελέσω. Το σημαντικό είναι να λειτουργεί σωστά η ομάδα», είπε ο Ζαν Μοντέρο μιλώντας για τον Εβάν Φουρνιέ.