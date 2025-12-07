Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ – Άρης: «Ντρέπεται και η ντροπή» – Φωνές από τους φιλοξενούμενους για τη διαιτησία

«Ντροπή Στεφάν Λανουά»

ΠΑΟΚ – Άρης: «Ντρέπεται και η ντροπή» – Φωνές από τους φιλοξενούμενους για τη διαιτησία
(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:13

Ο Άρης έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την Super League.

Μάλιστα, με επίσημη ανακοίνωση επιτέθηκε στον αρχιδιαιτητή της ΕΠΟ Στεφάν Λανουά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Ντρέπεται και η ντροπή με αυτά που συμβαίνουν στην Τούμπα!

Με το ζόρι ο Σέρβος διαιτητής και ο Ιταλός VARistas να χάσει ο ΑΡΗΣ!

Χαρίζουν κόκκινη-μαρς στο 2′ στον Π.Α.Ο.Κ. και ανακαλύπτουν πέναλτι στο 45’+2′ σε βάρος μας!

Ένας Θεός ξέρει τι άλλο θα κάνουν στο δεύτερο ημίχρονο.

Ντροπή Στεφάν Λανουά…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ