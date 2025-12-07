ΠΑΟΚ – Άρης: «Ντρέπεται και η ντροπή» – Φωνές από τους φιλοξενούμενους για τη διαιτησία
«Ντροπή Στεφάν Λανουά»
Ο Άρης έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την Super League.
Μάλιστα, με επίσημη ανακοίνωση επιτέθηκε στον αρχιδιαιτητή της ΕΠΟ Στεφάν Λανουά.
Αναλυτικά:
Ντρέπεται και η ντροπή με αυτά που συμβαίνουν στην Τούμπα!
Με το ζόρι ο Σέρβος διαιτητής και ο Ιταλός VARistas να χάσει ο ΑΡΗΣ!
Χαρίζουν κόκκινη-μαρς στο 2′ στον Π.Α.Ο.Κ. και ανακαλύπτουν πέναλτι στο 45’+2′ σε βάρος μας!
Ένας Θεός ξέρει τι άλλο θα κάνουν στο δεύτερο ημίχρονο.
Ντροπή Στεφάν Λανουά…
