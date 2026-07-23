LIVE | Ντιναμό Κιέβου-ΠΑΟΚ 1-1: Δύο γρήγορα γκολ στη μάχη της πρόκρισης

Ισόπαλος 1-1 βρίσκεται ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου, στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, σε ένα παιχνίδι που παραμένει σε εξέλιξη και μεταδίδεται τηλεοπτιοκά από το OPEN.

Το σκορ άνοιξε για την Ντινάμο Κιέβου μόλις στο 3′ ο Μπράζκο, ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 1-1 με τον Κωνσταντέλια, που βγήκε τετ α τετ απέναντι στο κίπερ της Ντιναμό Κιέβου, για να τον νικήσει με δεξί σκαφτό πλασέ και να φέρει το ματς σε ισορροπία.

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Ο «Δικέφαλος του Βορρά» κατάφερε να βγάλει αντίδραση απέναντι στους Ουκρανούς και να φέρει το παιχνίδι στα ίσια, αποκτώντας σημαντικό ψυχολογικό και αγωνιστικό πλεονέκτημα ενόψει της συνέχειας της αναμέτρησης.

Το παιχνίδι εξελίσσεται με υψηλό ρυθμό και δυνατές μονομαχίες, με τις δύο ομάδες να αναζητούν το γκολ που μπορεί να τους δώσει προβάδισμα για τη ρεβάνς. Ο ΠΑΟΚ δείχνει ανταγωνιστικός απέναντι σε έναν απαιτητικό αντίπαλο, παραμένοντας «ζωντανός» στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος.

Το τελικό αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα αναμένεται να διαμορφώσει τα δεδομένα ενόψει της δεύτερης αναμέτρησης στη Θεσσαλονίκη, όπου θα κριθεί το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.