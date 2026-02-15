ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Η ώρα, το κανάλι και οι συνθέσεις του ντέρμπι στην Τούμπα

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ δίνουν τη δική τους μάχη το απόγευμα της Κυριακής 15/2 για την Super League στην Τούμπα, θέλοντας να κάνουν ένα ακόμη βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.

Η Ένωση προπορεύεται με τρεις βαθμούς αλλά οι «ασπρόμαυροι» έχουν παιχνίδι λιγότερο (το εκτός με την Κηφισιά που θα διεξαχθεί στις 4/3). Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, αποκλείοντας με δύο νίκες τον Παναθηναϊκό (1-0 εκτός και 2-0, την Τετάρτη, εντός).

Ακολουθεί, πάντως, το πρώτο ματς με τη Θέλτα για τα Play Off του UEFA Europa League (Πέμπτη 19/2, 19:45 – Τούμπα). Σαφώς πιο ξεκούραστη η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έρχεται από το άνετο πέρασμά της από τις Σέρρες (4-0) ενώ αγνοεί την ήττα στο πρωτάθλημα από τις 26/10, όταν κι είχε ηττηθεί από τον Ολυμπιακό με 2-0 στον Πειραιά. Μια εβδομάδα νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ είχε περάσει νικηφόρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια κερδίζοντας με 2-0 την ΑΕΚ.

O αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων

Με τον Χατσίδη βασικό θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Super League 1.

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Χατσίδης, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάντσες, Λόβρεν, Βολιάκο, Τέιλορ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Μπέρδος, Γερεμέγεφ, Μύθου.

O τεχνικός της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς ανακοίνωσε την ενδεκάδα για την σπουδαία μάχη με τον Δικέφαλο του Βορρά: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα και Γιόβιτς.

Στον πάγκο έμειναν οι: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Καλοσκάμης, Ζίνι.