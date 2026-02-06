Πανσερραϊκός – ΑΕΚ: Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των οπαδών της Ένωσης

Σε ανακοίνωση της, η ΕΛΑΣ αναφέρει ότι δεν θα επιτραπεί η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών στο παιχνίδι της Κυριακής (8/2) μεταξύ Πανσερραϊκού και ΑΕΚ.

Παρότι έχει πάρει εισιτήρια από τον Πανσερραϊκό για το παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής 8 Φεβρουαρίου 2026, η ΑΕΚ ενημερώθηκε ότι οι οπαδοί της δεν μπορούν να πάνε στο γήπεδο οργανωμένα.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

“Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων της Π.Α.Ε. ΑΕΚ, για τον ποδοσφαιρικό αγώνα της 20ης αγωνιστικής της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1964 – Π.Α.Ε. ΑΕΚ, o οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 16:00 στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας”.