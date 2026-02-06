Οι αποθήκες του κυκλώματος με τα λαθραία καπνικά – 25 συλλήψεις σε Αττική και Βοιωτία από το ελληνικό FBI (εικόνες)

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI εξάρθρωσε κύκλωμα που διακινούσε παράνομα καπνικά προϊόντα σε Αττική και Βοιωτία.

Το ελληνικό FBI έκανε ταυτόχρονες έρευνες από το πρωί της Παρασκευής (6/2) σε αποθήκες καθώς και σε εργοστάσιο παραγωγής παράνομων καπνικών προϊόντων. Όπως φαίνεται και από τα φωτογραφικά ντοκουμέντα της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για μεγάλη ποσότητα καπνικών που θα διοχετεύονταν στην αγορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα, χρήματα, οχήματα, σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 25 άτομα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, οι 19 συλλήψεις έγιναν στην Αττική και οι έξι στη Βοιωτία.

Η αστυνομική επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη.

Δείτε εικόνες: