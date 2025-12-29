Παναθηναϊκός: Υποψήφιος για αποχώρηση ο Σβιντέρσκι

Ο Κάρολ Σβιντέρσκι φαίνεται να είναι στη λίστα των ποδοσφαιριστών που δεν υπολογίζει ο Ράφα Μπενίτεθ, σε μια καθοριστική περίοδο για τον Παναθηναϊκό που θα προβεί σε ριζικές αλλαγές.

Ο Ισπανός προπονητής προειδοποίησε και ήδη πολλά «καμπανάκια» έχουν αρχίσει να χτυπάνε στο ρόστερ των πρασίνων. Μαζί με τον Τετέ, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα μετακομίσει στην Γκρέμιο, επόμενως είναι και ο Πολωνός επιθετικός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημοσιεύματα από την Πολωνία αναφέρουν ότι ο 28χρονός δεν εξετάζει την επιστροφή σε ομάδα της χώρας του παρότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την Βίντζεφ Λοτζ. Με την επιστροφή του Ντέσερς από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής τον Ιανουάριο και την προσθήκη του Αντρέα Τετέι η παραμονή του Σβιντέρσκι μοιάζει αρκετά δύσκολη.