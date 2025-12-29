Παναθηναϊκός: Μια ανάσα από την Γκρέμιο ο Τετέ

Όλο και φουντώνουν οι φήμες περί μεταγραφής του Τετέ από τον Παναθηναϊκό στην Γκρέμιο, με τα Βραζιλιάνικα μέσα να θεωρούν την υπόθεση ολοκληρωμένη.

Παρότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δώσει τον Τετέ με τη μορφή δανεισμού στη Γκρέμιο, ακόμα και αν υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, φαίνεται πως εν τέλη βρέθηκε η χρυσή τομή για την «μετακόμισή» του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🚨 Gregos do Panathinaikos aceitam a proposta do Grêmio por Tetê, e apenas detalhes burocráticos separam o jogador do Tricolor. Negociação entrou na reta final e o desfecho é tratado com otimismo nos bastidores. 🇪🇪



🗞️ Créditos: eusguri1903 | Jean Lemes (YouTube) pic.twitter.com/DD9S6NMRaP— Gremio Dompa News 🇪🇪 🇪🇪 🇪🇪 (@DompaNews) December 29, 2025

Η Γκρέμιο θέλει να αποκτήσει τον 25χρονό μεσοεπιθετικό με την μορφή δανεισμού σε πρώτο στάδιο και μέσα στο 2026 να ενεργοποιήσουν υποχρεωτικά την οψιόν αγόρας. Ο δανεισμός ανέρχετα στα 500.000 ευρώ και σύμφωνα με τονΖαν Λέμες από τη Βραζιλία, οι «πράσινοι» έχουν αποδεχτεί την πρόταση.

Ο ίδιος ο παίκτης πιέζει για να πραγματοποιήθει η μεταγραφή του στην γενέτειρα χώρα του, μιας και εθεάθη να φωτογραφίζεται με φανέλα της ομάδας με το όνομά του στην πλάτη.