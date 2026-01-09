Παναθηναϊκός: Βγήκαν τα εισιτήρια για το κυριακάτικο (11/1) παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στο ΟΑΚΑ

Στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού τέθηκαν -αποκλειστικά μέσω ίντερνετ- από την Παρασκευή (9/1) τα εισιτήρια του κυριακάτικου (11/1, 21:00) αγώνα της 16ης αγωνιστικής της Super League με τον Πανσερραϊκό, που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.

Οι τιμές ξεκινούν από 15 ευρώ, ενώ σε κάθε εισιτήριο περιλαμβάνεται και το ποσό των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League (Ολυμπιακό Στάδιο, 11/12, 21:00) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 9/1.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον Πανσερραϊκό έχουν ως εξής:

Θύρα Τιμή

17/19/20/21/33/34 15€

22/23/24/30/31/32 20€

26/28 25€

29 85€

VIP 155€

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη. Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet από τη στιγμή της αγοράς και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet, ή αν υπάρχουν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο https://support.gov.gr/guide/.

Τα εισιτήρια για τους αγώνες του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών του Παναθηναϊκού και της Ticketmaster. Η αγορά από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κινδύνους εξαπάτησης με πλαστά εισιτήρια.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στείλτε mail στο [email protected]».