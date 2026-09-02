Ολυμπιακός: Το συγκινητικό «αντίο» στον Ροντινέι – «Σε ευχαριστούμε για τις όμορφες στιγμές»

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί και επίσημα ο Ροντινέι, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σάντος, επιστρέφοντας στη Βραζιλία έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του από τη Σάντος, οι «ερυθρόλευκοι» αποχαιρέτησαν τον 34χρονο δεξιό μπακ με μία ανάρτηση στα ελληνικά και τα πορτογαλικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μήνυμα του Ολυμπιακού

«Ροντινέι, σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε μαζί! Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού σου εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου», ανέφερε η ανακοίνωση των Πειραιωτών.

Το ίδιο μήνυμα δημοσιεύτηκε και στα πορτογαλικά:

«Rodinei, obrigado por todos os momentos especiais que vivemos juntos! Toda a família do Olympiacos deseja-te muito sucesso neste novo capítulo da tua carreira!».

Ανακοινώθηκε από τη Σάντος

Ο Ροντινέι επιστρέφει στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα για να φορέσει τη φανέλα της Σάντος, με την οποία είχε καταλήξει σε συμφωνία το προηγούμενο διάστημα.

Όπως είχε γράψει το DEBATER, ο έμπειρος αμυντικός είχε αποδεχθεί την πρόταση της Σάντος, ενώ απέμενε να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την αποδέσμευσή του.

Ο Βραζιλιάνος είχε συμβόλαιο με τους Πειραιώτες έως το καλοκαίρι του 2027, αλλά εξασφάλισε την αποχώρησή του προκειμένου να επιστρέψει στην πατρίδα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα δημοσιεύματα, η συνεργασία του με τη Σάντος θα έχει διάρκεια έως το τέλος του 2027.

Η επιτυχημένη παρουσία του στον Ολυμπιακό

Ο Ροντινέι αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο του 2023, έπειτα από την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Φλαμένγκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα χρόνια που ακολούθησαν εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος της ομάδας, ξεχωρίζοντας για την αγωνιστικότητα, το πάθος και τη συνεισφορά του στο επιθετικό παιχνίδι των «ερυθρόλευκων».

Κορυφαία στιγμή της παρουσίας του στον Πειραιά ήταν η κατάκτηση του Europa Conference League τη σεζόν 2023-2024, του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου στην ιστορία του συλλόγου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βραζιλιάνος αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, τόσο για την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο όσο και για τον αυθόρμητο χαρακτήρα και το δέσιμό του με την ομάδα.

Η μετακίνησή του στη Σάντος κλείνει έναν επιτυχημένο κύκλο στην Ελλάδα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αυτή τη φορά ξανά στην πατρίδα του.