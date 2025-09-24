iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple;
Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ τα ματς της League Phase του Europa League

Η ΠΑΕ έλαβε την έγκριση της UEFA

DEBATER NEWSROOM

Οριστικά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα δώσει ο Παναθηναϊκός και τα τέσσερα παιχνίδια του για τη League Phase του Europa League απέναντι σε Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Βιτόρια Πλζεν, Στουρμ Γκρατς και Ρόμα.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έλαβε την Τετάρτη (24/9) την έγκριση της UEFA για το ΟΑΚΑ, αφού οριστικοποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα των έργων που έχουν ήδη ξεκινήσει στο στάδιο της Καλογρέζας κι έτσι όλα τα εντός εδρας παιχνίδια των «πράσινων» θα γίνουν εκεί, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Η ώρα, το κανάλι και οι συνθέσεις του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρεμιέρα της League Phase του UEFA Europa League το βράδυ της Τετάρτης 24/9. Το κλίμα στην «Μικράς Ασίας» δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, έπειτα από τα δύο πιο πρόσφατα αποτελέσματα. Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την περασμένη Τετάρτη (17/9) βαριά ήττα με 4-1 από τον Λεβαδειακό για […]

