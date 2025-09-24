Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ τα ματς της League Phase του Europa League

Οριστικά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα δώσει ο Παναθηναϊκός και τα τέσσερα παιχνίδια του για τη League Phase του Europa League απέναντι σε Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Βιτόρια Πλζεν, Στουρμ Γκρατς και Ρόμα.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έλαβε την Τετάρτη (24/9) την έγκριση της UEFA για το ΟΑΚΑ, αφού οριστικοποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα των έργων που έχουν ήδη ξεκινήσει στο στάδιο της Καλογρέζας κι έτσι όλα τα εντός εδρας παιχνίδια των «πράσινων» θα γίνουν εκεί, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.