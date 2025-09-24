Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ έκανε πραγματικότητα την επιθυμία εκατομμυρίων φιλάθλων του μπασκετικού Παναθηναϊκού

Μια πολύ ευχάριστη έκπληξη επεφύλασσε το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού AKTOR κατά την αποκάλυψη των νέων εμφανίσεων.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, Μέγας Χορηγός της ομάδας, άκουσε την επιθυμία των φιλάθλων, πήρε πρωτοβουλία και προσάρμοσε τα χρώματα του λογοτύπου που κοσμεί τη φανέλα του συλλόγου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με ένα απολαυστικό βίντεο, με πρωταγωνιστές τους Κέντρικ Ναν και Τζέριαν Γκραντ, το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ έκανε σήμερα τα αποκαλυπτήρια της αλλαγής προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στους φιλάθλους.

Οι εκπλήξεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ δεν σταματούν εδώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται πολύ σύντομα μια ακόμα αποκάλυψη που θα ταράξει τα νερά.

Δείτε το βίντεο: