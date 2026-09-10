Το αντίο του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: «Οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά»

Το δικό του μήνυμα μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό έστειλε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αποχαιρετώντας με θερμά λόγια τον σύλλογο και την «ερυθρόλευκη» οικογένεια.

Ο Βάσκος προπονητής δήλωσε περήφανος για όσα πέτυχε στην Ελλάδα, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Βαγγέλη Μαρινάκη, τονίζοντας ότι η σχέση τους ξεπέρασε τα στενά όρια μιας επαγγελματικής συνεργασίας.

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Παράλληλα, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, τους εργαζομένους του συλλόγου, τους ποδοσφαιριστές και, πάνω απ’ όλους, τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για την αγάπη και τη στήριξη που του έδειξαν.

«Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας»

Ο Μεντιλίμπαρ περιέγραψε τη σχέση του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη ως κοντινή, ειλικρινή και βασισμένη στην εμπιστοσύνη, ακόμη και κατά τις δύσκολες στιγμές.

Ολοκλήρωσε το μήνυμά του εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι δρόμοι του με τον Ολυμπιακό θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον και υπέγραψε με το σύνθημα «Πάμε Ολυμπιακέ!».

Ολόκληρη η δήλωση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Χθες ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν τρία χρόνια, από τα οποία κρατώ πάνω απ’ όλα το συναίσθημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή.

Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη του επιτελείου, που στην καθημερινότητα του συλλόγου και στο προπονητικό κέντρο έκαναν εμένα και τους συνεργάτες μου να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας.

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Ευχαριστώ τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρούν πάντα τον πήχη των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε αυτόν τον σύλλογο.

Και πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ τους φιλάθλους. Από την πρώτη στιγμή μού έδειξαν την αμέριστη στήριξη και την αγάπη τους, κάποιες φορές συγκλονιστική, αλλά πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά.

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Φεύγω περήφανος που μπόρεσα, για αυτό το διάστημα, να συμβάλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον.

ΠΑΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕ!»

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