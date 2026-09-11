Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: Ήταν ο καλύτερος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού;
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Αλγουαθίλ: «Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Μεντιλίμπαρ – Να είμαστε περήφανοι για το ποδόσφαιρό μας»

Ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον προκάτοχό του και έδωσε το στίγμα της αγωνιστικής φιλοσοφίας που θέλει να εφαρμόσει.

Αλγουαθίλ: «Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Μεντιλίμπαρ – Να είμαστε περήφανοι για το ποδόσφαιρό μας»
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ εξέφρασε τον σεβασμό του για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και μίλησε για τη φιλοσοφία του. (Eurokinissi)
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Το πρώτο του στίγμα ως προπονητής του Ολυμπιακού έδωσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, εκφράζοντας τον σεβασμό του προς τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και την ιστορική θητεία του στους «ερυθρόλευκους».

Ο Ισπανός τεχνικός αναλαμβάνει την ομάδα του Πειραιά μετά την αποχώρηση του συμπατριώτη του και ξεκαθάρισε ότι αναγνωρίζει όσα πέτυχε ο προκάτοχός του στον πάγκο της ομάδας.

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«Μεγάλος σεβασμός στον Μεντιλίμπαρ»

«Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Μεντιλίμπαρ», ανέφερε ο Αλγουαθίλ, αναγνωρίζοντας τη δουλειά και την παρακαταθήκη που αφήνει ο 65χρονος τεχνικός στον Ολυμπιακό.

Ο Μεντιλίμπαρ αποχώρησε από τους Πειραιώτες έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια, έχοντας συνδέσει το όνομά του με σημαντικές επιτυχίες και, κυρίως, με την κατάκτηση του UEFA Europa Conference League.

Το αγωνιστικό μήνυμα του Αλγουαθίλ

Ο νέος προπονητής έθεσε ως βασική επιδίωξη τη δημιουργία μιας ομάδας που θα εκφράζει τους ποδοσφαιριστές και τον κόσμο της μέσα από τον τρόπο παιχνιδιού της.

«Θέλω να είμαστε περήφανοι για αυτό που θα παίζουμε», τόνισε, δίνοντας το πρώτο περίγραμμα της φιλοσοφίας που επιθυμεί να εφαρμόσει στον Ολυμπιακό.

Ο Αλγουαθίλ ξεκίνησε ήδη τη δουλειά του με τους «ερυθρόλευκους», με στόχο να περάσει σταδιακά τις αγωνιστικές του αρχές και να οδηγήσει την ομάδα στη νέα εποχή.

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