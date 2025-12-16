Παναθηναϊκός: Ψάχνει να βρει ξανά τον εαυτό του στην Κωνσταντινούπολη

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε για την 16η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα ματς που αναζητά τον παλιό του εαυτό και να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί του.

Το τριφύλλι διανύει μια δύσκολη αγωνιστική περίοδο με 2 συνεχόμενες ήττες με Αρμάνι και Βαλένθια, μετρώντας πλέον 9 νίκες και 6 ήττες και βρισκόμενος 8ος στην βαθμολογία. Ο Εργκίν Αταμάν έχει δηλώσει ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια κρίσιμη περίοδο, με τον ίδιο να καλείται να βρει το αντίδωτο στην Ούλκερ Σπόρτς Αρένα.

Η Φενέρμπαχτσε είναι αρνήτρια ήττας τον τελευταίο μήνα, μιας και έχει να χάσει και σε πρωτάθλημα και Euroleague από της 30 Οκτώβρη που ηττήθηκε από την Ρεαλ Μαδρίτης. Είναι αρκετά φορμαρισμένη και θα σταθεί μεγαλό εμπόδιο στην προσπάθεια των πρασίνων να γυρίσουν στην Αθήνα με την νίκη.

Παρόλι την δυσκολία του αγώνα η ατυχία χτύπησε ξανά την πόρτα του Τούρκου τεχνικού μιας καιη συμμετοχή του Κέντρικ Ναν είναι αμφίβολη, με τον Αμερικάνο ναγυρνάει τον αστράγαλό του στην προπόνηση. Μέσα θα είναι ο Τζέντι Όσμαν ο οποίος ήταν εκτός γηπέδων από της 25 Νοεμβρίου.