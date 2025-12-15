Παναθηναϊκός AKTOR: Ξαφνικό πρόβλημα με Ναν – Αμφίβολος ενόψει Φενέρμπαχτσε

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στον Παναθηναϊκό AKTOR ενόψει της αναμέτρησης με την Φενέρμπαχτσε για την Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικάνος άσος γύρισε» τον αστράγαλο του αριστερού ποδιού του στην προπόνηση της Δευτέρας (15/12) που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ ακολούθησε θεραπεία και μολονότι σε πρώτη φάση το πρόβλημα δεν δείχνει να είναι πολύ ανησυχητικό, θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασής του το πρωί της Τρίτης (16/12) κι εκεί θα ξεκαθαρίσει το κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος για το μεγάλο ματς με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενερμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη το ίδιο βράδυ (19:45).