Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ξαφνικό πρόβλημα με Ναν – Αμφίβολος ενόψει Φενέρμπαχτσε

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ ακολούθησε θεραπεία

Παναθηναϊκός AKTOR: Ξαφνικό πρόβλημα με Ναν – Αμφίβολος ενόψει Φενέρμπαχτσε
(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στον Παναθηναϊκό AKTOR ενόψει της αναμέτρησης με την Φενέρμπαχτσε για την Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικάνος άσος γύρισε» τον αστράγαλο του αριστερού ποδιού του στην προπόνηση της Δευτέρας (15/12) που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ ακολούθησε θεραπεία και μολονότι σε πρώτη φάση το πρόβλημα δεν δείχνει να είναι πολύ ανησυχητικό, θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασής του το πρωί της Τρίτης (16/12) κι εκεί θα ξεκαθαρίσει το κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος για το μεγάλο ματς με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενερμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη το ίδιο βράδυ (19:45).

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ