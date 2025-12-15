Αταμάν: «Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο, συνεχόμενες ήττες θα μπορούσαν να μας ρίξουν προς τα κάτω»

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (15/12) στην Κωνσταντινούπολη για το μεγάλο παιχνίδι με την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενερμπαχτσέ για την 16η αγωνιστική της Euroleague, κι ο Εργκίν Αταμάν παραχώρησε συνέντευξη στο τουρκικό Μέσο «TRT Spor», αναλύοντας το πόσο κρίσιμη είναι αυτή η περίοδος για το «τριφύλλι», ενώ επαίνεσε τη δουλειά του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην τουρκική ομάδα.

«Αυτή τη στιγμή, οι πιθανότητές μας να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα παραμένουν μέχρι το τέλος. Ωστόσο, συνεχόμενες ήττες θα μπορούσαν να μας ρίξουν ξαφνικά προς τα κάτω. Βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Αμέσως μετά από αυτόν τον αγώνα, την Πέμπτη, θα παίξουμε στην Αθήνα εναντίον της πρωτοπόρου της λίγκας, της Χάποελ Τελ Αβίβ. Μας περιμένει ένας πολύ δύσκολος αγώνας».

Παράλληλα, ο Αταμάν μίλησε:

-Για τη Φενέρμπαχτσε:

«Η αρχή της σεζόν ήταν πολύ δύσκολη, καθώς υπέστη συνεχόμενες ήττες. Έχασε από τον Ερυθρό Αστέρα στο γήπεδό της και στη συνέχεια υπέστη βαριές ήττες εκτός έδρας από τη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εξαιτίας αυτού, πολλοί πίστευαν ότι η Φενέρμπαχτσε δεν θα πετύχαινε αυτή τη σεζόν.

Υπήρχε ανησυχία στην Τουρκία και παρόμοια ατμόσφαιρα επικρατούσε στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι έχασε πολύ σημαντικούς παίκτες. Η αποχώρηση του Χέιζ-Ντέιβις ήταν, φυσικά, πολύ κρίσιμη. Το ίδιο και με Γκούντουριτς και Πιέρ.

Παρά ταύτα, πιστεύω ότι ο Σάρας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο να ενώσει την ομάδα. Η Φενέρμπαχτσε παίζει σχεδόν σαν ομάδα κολεγίου, παλεύει πολύ σκληρά. Ναι, έχει αστέρες παίκτες: Μέλι, Μπόλντουιν, Μπιπέροβιτς, Γουίλμπεκιν. Αλλά πέρα από αυτό, παίζει ομαδική άμυνα, παίζει πολύ επιθετικά και δεν τα παρατάει ποτέ. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της.

Είναι μια ομάδα που μπορεί αμέσως να κάνει μια ανατροπή. Στο ματς με τη Βίρτους Μπολόνια, επέστρεψαν πίσω στο σκορ. Κόντρα στη Μονακό, βρισκόντουσαν πίσω με 17 πόντους, έκλεισα την τηλεόραση και όταν την άνοιξα ξανά, νικούσαν για 9!

-Για τον Πάμπλο Λάσο ο οποίος επέστρεψε στους πάγκους για λογαριασμό της Αναντολού Εφές:

«Μερικές φορές, πολύ σπουδαίοι προπονητές απλά δεν είναι διαθέσιμοι για ορισμένες ομάδες. Ναι, δεν πήρε αυτό που ήθελε από την Μπάγερν Μονάχου και την Μπασκόνια. Αλλά ο Λάσο ήρθε σε έναν πολύ οργανωμένο και σημαντικό ευρωπαϊκό σύλλογο όπως η Εφές.

Πέρσι ο Μπάνκι πέτυχε ένα θαύμα. Τώρα ο Λάσο έχει αναλάβει μια τέτοια αποστολή. Είναι καλός μου φίλος, κάποιος που αγαπώ πολύ. Ελπίζω να είναι πολύ επιτυχημένος».

-Για τον ημιτελικό του EuroBasket:

«Κατά τη γνώμη μου, ο αγώνας με την Ελλάδα ήταν ο καλύτερος αγώνας στην ιστορία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ της Τουρκίας».