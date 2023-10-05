Παναθηναϊκός: Παρών στην προπόνηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Με στόχο να εμψυχώσει τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, βρέθηκε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού, πριν την πρεμιέρα της Euroleague, κόντρα στο Ολυμπιακό.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ είχε συνομιλία με τους παίκτες των “πρασίνων” και τους ζήτησε να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για να έρθει η νίκη απέναντι στην ομάδα του Πειραιά.

Στο στρατόπεδο των “πρασίνω” έχουν αφήσει πίσω οριστικά την απώλεια του τροπαίου του Super Cup και την κακή εμφάνιση στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό.

Το αρνητικό για τον Παναθηναϊκό είναι πως ο Τούρκος τεχνικός, Εργκίν Αταμάν, δεν υπολογίζει στον Ντίνο Μήτογλου. Αμφίβολος θεωρείται και ο Ιωάννης Παπαπέτρου, με τη συμμετοχή του να κρίνεται την τελευταία στιγμή.

