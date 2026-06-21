Επίσημα στον Παναθηναϊκό ο Ομπράντοβιτς – Γιαννακόπουλος: “Ο βασιλιάς επέστρεψε”
Η μεγάλη επιστροφή του Σέρβου τεχνικού είναι γεγονός
Την επίσημη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό ανακοίνωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανεβάζοντας μια φωτογραφία μαζί του στα social media.
«Η ιστορία συνεχίζεται» γράφει στη λεζάντα της φωτογραφίας ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, συμπληρώνοντας το hastag «TheKingIsBack» (ο βασιλιάς επέστρεψε).
πηγή στην Google
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