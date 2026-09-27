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Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του επτά οχήματα (φωτογραφίες)

Ο άνδρας συνελήφθη μετά από αλκοτέστ

Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του επτά οχήματα (φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο προκάλεσε ένας 21χρονος οδηγός στα Χανιά το πρωί του Σαββάτου, 26 Σεπτεμβρίου, όταν παρέσυρε επτά οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές, στην οδό Κύπρου, στην περιοχή του Κουμ Καπί.

Σύμφωνα με το CRETA24, ο νεαρός εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Τμήμα Τροχαίας, περίπου μια ώρα μετά το τροχαίο που προκάλεσε, σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς. Υπεβλήθη σε αλκοτέστ, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένος και συνελήφθη.

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Πλέον, ο 21χρονος οδηγός βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

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Οι φωτογραφίες του CRETA24, από το σημείο είναι χαρακτηριστικές της σφοδρότητας του περιστατικού. Οχήματα έχουν μετακινηθεί από τις θέσεις τους, ενώ στο οδόστρωμα διακρίνονται σπασμένα τμήματα και κομμάτια από αυτοκίνητα.

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