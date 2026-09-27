“Βούλιαξε” η Σκιάθος από τις βροχοπτώσεις – Χείμαρροι οι δρόμοι, διακοπές ρεύματος και πλημμύρες σε σπίτια (βίντεο)

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στη Σκιάθο το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου η κακοκαιρία, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις μετέτρεψαν κεντρικούς δρόμους σε χειμάρρους.

Παράλληλα, τα ορμητικά νερά παρέσυραν αντικείμενα και εξοπλισμό καταστημάτων, ενώ υπήρξαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και εισροές υδάτων σε κτίρια.

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Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για την ένταση της βροχής. Σύμφωνα με τοπικές και μετεωρολογικές καταγραφές, στη Σκιάθο καταγράφηκαν πάνω από 130 χιλιοστά βροχής μέσα σε περίπου μία ώρα, ενώ ο σταθμός της περιοχής κατέγραψε στιγμιαίο ρυθμό βροχόπτωσης που έφτασε τα 281 χιλιοστά την ώρα.

Η ΕΜΥ είχε προειδοποιήσει για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους έως 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο.