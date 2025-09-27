Παναθηναϊκός: Παίζει με Μπάγερν ο Σόρτς

Κανονικά υπολογίζεται ο Τι Τζέι Σορτς για το εναρκτήριο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην EuroLeague απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο Αμερικανός γκαρντ προπονήθηκε κανονικά σήμερα (27/9) και υπολογίζεται για την πρεμιέρα των “πρασίνων” την ερχομενη Τρίτη στο «TELEKOM CENTER Athens».

Όπως είναι γνωστό ταλαιπωρήθηκε από ίωση τις δύο τελευταίες εβδομάδες με αποτέλεσμα να «χάσει» το ταξίδι στην Αυστραλία. Κανονικά υπολογίζεται και ο Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος με τη σειρά του προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα και είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με την Μπάγερν.

Αντίθετα ακόμα είναι ανοικτό το θέμα συμμετοχής του Τσέντι Όσμαν, ο οποίος έκανε ατομικό πρόγραμμα, όπως ατομικό έκανε και ο Ματίας Λεσόρ.