Μυστήριο γύρω από τον θάνατο του ιδρυτή της Mango: Στο μικροσκόπιο των ισπανικών αρχών η ψυχολόγος της οικογένειας

Νέα τροπή λαμβάνει η πολύκροτη δικαστική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Ισάκ Άντικ, του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της παγκόσμιας αλυσίδας ένδυσης Mango.

Οι ισπανικές αρχές ανοίγουν ένα νέο, κρίσιμο κεφάλαιο στην υπόθεση, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους σε ένα πρόσωπο-κλειδί του στενού περιβάλλοντος της οικογένειας: την επί χρόνια προσωπική τους ψυχολόγο.

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Η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της θανατηφόρας πτώσης του επιχειρηματία έδωσε ρητή εντολή για τη διεύρυνση των ερευνών.

Στόχος είναι να εξεταστεί εξονυχιστικά το ενδεχόμενο άμεσης ή έμμεσης εμπλοκής ενός τρίτου προσώπου στα γεγονότα που οδήγησαν στην τραγωδία.

Από το «ατύχημα» στις υποψίες για εγκληματική ενέργεια

Ο Ισάκ Άντικ έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024, έπειτα από πτώση σε χαράδρα κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στα όρη του Μοντσεράτ.

Αν και αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε δυστύχημα, η ανάδυση νέων, κρίσιμων στοιχείων ανάγκασε τις αρχές να ανασύρουν την υπόθεση από το αρχείο, εστιάζοντας τις υποψίες τους στον πρωτότοκο γιο του εκλιπόντος, Τζόναθαν Άντικ.

Ο γιος του ιδρυτή της Mango, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη. Προς επίρρωση της αθωότητάς του, η υπεράσπισή του έχει προσκομίσει δύο βίντεο.

Το πρώτο εστιάζει στα σοβαρά προβλήματα αρθρίτιδας που αντιμετώπιζε ο ηλικιωμένος επιχειρηματίας, επηρεάζοντας την ευστάθειά του. Το δεύτερο καταγράφει ένα παλαιότερο περιστατικό, όπου ο Ισάκ Άντικ φαίνεται να παραπατά σε πεζοδρόμιο.

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Η εντολή της ανακρίτριας και ο ρόλος της θεραπεύτριας

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που αποκαλύπτει η ισπανική εφημερίδα La Vanguardia, η ανακρίτρια Ρακέλ Νιέτο έδωσε εντολή στην καταλανική αστυνομία να ερευνήσει τη δραστηριότητα της J.L. Πρόκειται για μια θεραπεύτρια με καταγωγή από τον Ισημερινό, η οποία διαμένει μόνιμα στη Γερμανία, αλλά ταξιδεύει συχνά στη Βαρκελώνη για επαγγελματικούς λόγους.

Η συγκεκριμένη γυναίκα διατηρούσε επί σειρά ετών στενή επαγγελματική σχέση με ολόκληρη την οικογένεια, έχοντας προσφέρει τις συμβουλευτικές της υπηρεσίες στον ίδιο τον Ίσακ Άντικ, στα παιδιά του, καθώς και στην πρώην σύζυγό του.

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Οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι η ψυχολόγος δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες ούτε θεωρείται ύποπτη στην παρούσα φάση, ωστόσο κρίνεται απαραίτητο να εξεταστεί αν είχε γνώση κρίσιμων γεγονότων. Αναμένεται δε να κληθεί άμεσα για κατάθεση ως μάρτυρας.

Η δικαστική έρευνα, η οποία μετρά ήδη 18 μήνες, οδήγησε προ καιρού στην προσωρινή κράτηση του Τζόναθαν Άντικ. Στο σκεπτικό της απόφασής της, η δικαστής έκανε λόγο για ενέργειες «ενεργές, προσχεδιασμένες και προμελετημένες».

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Η έρευνα αποκάλυψε ότι η παρουσία του γιου στο μοιραίο μονοπάτι του Μοντσεράτ στις 14 Δεκεμβρίου δεν ήταν τυχαία, καθώς είχε επισκεφθεί κρυφά το ίδιο ακριβώς σημείο τουλάχιστον τρεις φορές μέσα στον ίδιο μήνα.

Αυτή τη στιγμή, οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως τις επαφές του κατηγορουμένου.

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Αναλύονται εξονυχιστικά όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις και οι γραπτές επικοινωνίες που προηγήθηκαν, αλλά και εκείνες που πραγματοποιήθηκαν την ακριβή ώρα της μοιραίας πτώσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε συνεργός στο υποτιθέμενο σχέδιο εξόντωσης του επιχειρηματία.