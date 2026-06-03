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ΕΦΕΤ: Ανάκληση της σαλάτας Μπάρμπα Στάθης λόγω ανίχνευσης λιστέριας

Καλούνται όσοι καταναλωτές έχουν αγοράσει το προϊόν να μην το καταναλώσουν

ΕΦΕΤ: Ανάκληση της σαλάτας Μπάρμπα Στάθης λόγω ανίχνευσης λιστέριας
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Στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας έτοιμης σαλάτας της σειράς «ΜΑΡΟΥΛΕΝΙΑ» προχωρά ο ΕΦΕΤ, έπειτα από τον εντοπισμό του παθογόνου βακτηρίου Listeria monocytogenes κατά τη διάρκεια εργαστηριακού ελέγχου.

Η ανάκληση αφορά το προϊόν «ΜΑΡΟΥΛΕΝΙΑ» με ποικιλίες μαρουλιού romaine, butterhead και escarole, που φέρει αριθμό παρτίδας L/261462 5 και ημερομηνία ανάλωσης έως τις 03/06/2026. Το προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Μ.Α.Β.Ε.Ε., στις εγκαταστάσεις της στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης.

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Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΦΕΤ στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης μικροβιολογικών κριτηρίων ασφάλειας τροφίμων για το 2026. Η ανάλυση του δείγματος από το αρμόδιο εργαστήριο της Θεσσαλονίκης κατέδειξε την παρουσία του βακτηρίου Listeria monocytogenes.

Μετά τη διαπίστωση του ευρήματος, ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση απόσυρση και ανάκληση ολόκληρης της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους ελέγχους.

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Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη αγοράσει το προϊόν να αποφύγουν την κατανάλωσή του και να το επιστρέψουν στο κατάστημα από το οποίο το προμηθεύτηκαν ή να το απορρίψουν.

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