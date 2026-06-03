ΕΦΕΤ: Ανάκληση της σαλάτας Μπάρμπα Στάθης λόγω ανίχνευσης λιστέριας

Στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας έτοιμης σαλάτας της σειράς «ΜΑΡΟΥΛΕΝΙΑ» προχωρά ο ΕΦΕΤ, έπειτα από τον εντοπισμό του παθογόνου βακτηρίου Listeria monocytogenes κατά τη διάρκεια εργαστηριακού ελέγχου.

Η ανάκληση αφορά το προϊόν «ΜΑΡΟΥΛΕΝΙΑ» με ποικιλίες μαρουλιού romaine, butterhead και escarole, που φέρει αριθμό παρτίδας L/261462 5 και ημερομηνία ανάλωσης έως τις 03/06/2026. Το προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Μ.Α.Β.Ε.Ε., στις εγκαταστάσεις της στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης.

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Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΦΕΤ στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης μικροβιολογικών κριτηρίων ασφάλειας τροφίμων για το 2026. Η ανάλυση του δείγματος από το αρμόδιο εργαστήριο της Θεσσαλονίκης κατέδειξε την παρουσία του βακτηρίου Listeria monocytogenes.

Μετά τη διαπίστωση του ευρήματος, ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση απόσυρση και ανάκληση ολόκληρης της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους ελέγχους.

Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη αγοράσει το προϊόν να αποφύγουν την κατανάλωσή του και να το επιστρέψουν στο κατάστημα από το οποίο το προμηθεύτηκαν ή να το απορρίψουν.