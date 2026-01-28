Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Φωνές» για την μετάδοση της ΕΡΤ από τους «ερυθρόλευκους» (Βίντεο)

Η διοίκηση του Ολυμπιακού με ανακοίνωση της εξέφρασε τα παράπονα της για την μετάδοση της ΕΡΤ στο μεγάλο ντέρμπι μπάσκετ γυναικών με τον Παναθηναϊκό.

Ουσιαστικά τα παράπονα στρέφονται στο γεγονός ότι καταγράφονται άσεμνες χειρονομίες από οπαδούς των «πρασίνων» προς τις παίκτριες της ομάδας.

«Συγχαρητήρια στην ΕΡΤ που αποδέχεται να πραγματοποιεί μεταδόσεις κάτω από αυτές τις συνθήκες. Με πλάνο από τα κεφάλια οπαδών με καπέλα που επιδίδονται σε χειρονομίες και μούντζες, η εικόνα του αγώνα περνάει για ακόμα μία φορά σε δεύτερη μοίρα.

Όχι ότι πέφτουμε από τα σύννεφα. Απλώς καταγράφουμε το επίπεδο και συνεχίζουμε» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τίμησαν τους αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των θυμάτων του αυτοκινητιστικού δυστυχήματος στην Ρουμανία κρατήθηκε παράλληλα, πριν την έναρξη του αγώνα ανάμεσα στις δυο ομάδες.