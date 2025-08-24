Παναθηναϊκός: Ο Ρενάτο Σάντσες στα πράσινα… – Δείτε το βίντεο του τριφυλλιού

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε με εντυπωσιακό τρόπο τον Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο να φοράει τη φανέλα του «τριφυλλιού» και να παίζει Playstation. Στο τέλος του βίντεο, ο 28χρονος Πορτογάλος δίνει το χαρακτηριστικό του γκολ και πανηγυρίζει, βάζοντας την υπογραφή του στην κάμερα.

Η ομάδα ανακοίνωσε τον δανεισμό του από την Παρί Σεν Ζερμέν, σύμφωνα με το Gazzetta.gr για την απόκτησή του από το «τριφύλλι». Το βίντεο έδειξε με ευφάνταστο τρόπο τον Σάντσες να εντάσσεται στο δυναμικό του Παναθηναϊκού υπό τις οδηγίες του Ρουί Βιτόρια.

Δείτε το βίντεο: