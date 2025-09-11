Παναθηναϊκός: Μπακασέτας ο πρώτος αρχηγός του “τριφυλλιού” μετά την μεταγραφή Ιωαννίδη

Μετά την αποχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη, ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε αλλαγή φρουράς στην αρχηγία με τον Τάσο Μπακασέτα να ορίζεται πρώτος αρχηγός των “πρασίνων”.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, μετά την Εθνική Ελλάδας θα είναι ο «κάπτεν» και της ομάδας του Ρουί Βιτόρια. Ο Παναθηναϊκός με ανάρτησή του στα social media έκανε γνωστό, ότι ο Τάσος Μπακασέτας θα είναι ο αρχηγός της ομάδας.

Ο Μπακασέτας ήταν ούτως η άλλως στην τετράδα αρχηγών , όμως μετά τη μεταγραφή του Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, θα είναι ο πρώτος εκ των αρχηγών.

Στη λίστα των αρχηγών του Παναθηναϊκού ακολουθούν οι Ίνγκασον και Τζούρισιτς, χωρίς να έχει ανακοινωθεί αν θα υπάρχει και τέταρτος ποδοσφαιριστής.