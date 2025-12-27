Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Ο Τετέ φωτογραφήθηκε με φανέλα της Γκρέμιο που έγραφε το όνομα του (εικόνα)

Εν μέσω φημών για την αποχώρηση του από το "τριφύλλι"

Παναθηναϊκός: Ο Τετέ φωτογραφήθηκε με φανέλα της Γκρέμιο που έγραφε το όνομα του (εικόνα)
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Δημοσιεύματα από την Βραζιλία παρουσιάζουν τον Τετέ ως υποψήφιο μεταγραφικό στόχο της Γκρέμιο και ένα ποστ με τον παίκτη του Παναθηναϊκού σε αγώνα της βραζιλιάνικης ομάδας φούντωσε τα σενάρια αποχώρησης.

Παρότι ο Παναθηναϊκός διέψευσε πριν από λίγες μέρες κάθε επαφή για τον ποδοσφαιριστή, ο Τετέ φωτογραφήθηκε να κρατά φανέλα της Γκρέμιο, η οποία μάλιστα είχε και το όνομά του πάνω, με τον αριθμό 14, την ώρα που και ο ίδιος φοράει μια φανέλα της βραζιλίανικης ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την συγκεκριμένη φωτογραφία ανέβασε ο λογαριασμός tcgroup στο Instagram. Ο λογαριασμός ανήκει σε βραζιλιάνικο γραφείο μάνατζερ.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ