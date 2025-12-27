Παναθηναϊκός: Ο Τετέ φωτογραφήθηκε με φανέλα της Γκρέμιο που έγραφε το όνομα του (εικόνα)

Δημοσιεύματα από την Βραζιλία παρουσιάζουν τον Τετέ ως υποψήφιο μεταγραφικό στόχο της Γκρέμιο και ένα ποστ με τον παίκτη του Παναθηναϊκού σε αγώνα της βραζιλιάνικης ομάδας φούντωσε τα σενάρια αποχώρησης.

Παρότι ο Παναθηναϊκός διέψευσε πριν από λίγες μέρες κάθε επαφή για τον ποδοσφαιριστή, ο Τετέ φωτογραφήθηκε να κρατά φανέλα της Γκρέμιο, η οποία μάλιστα είχε και το όνομά του πάνω, με τον αριθμό 14, την ώρα που και ο ίδιος φοράει μια φανέλα της βραζιλίανικης ομάδας.

Την συγκεκριμένη φωτογραφία ανέβασε ο λογαριασμός tcgroup στο Instagram. Ο λογαριασμός ανήκει σε βραζιλιάνικο γραφείο μάνατζερ.