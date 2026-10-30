Αναντολού Εφές-Παναθηναϊκός 83-68: Δύσκολη βραδιά για τους “πράσινους” στην Κωνσταντινούπολη
Τα 16 λάθη, η κάκιστη βραδιά των ψηλών του και η ανισσοροπία στην άμυνα, οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην ήττα.
Τα 16 λάθη, η κάκιστη βραδιά των ψηλών του και η ανισσοροπία στην άμυνα, οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην ήττα στη μόλις δεύτερη εφετινή εκτός έδρας δοκιμασία του στη Euroleague.
Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 83-68 από την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, για την 9η αγωνιστική, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 7-2 και δίνοντας την ευκαιρία στους «κυνηγούς» τους στην κορυφή για «συγκατοίκηση».
Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα επέστρεψε στις νίκες μετά τη βαριά ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-5.
Τα δεκάλεπτα: 21-18, 45-37, 61-51, 83-68
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