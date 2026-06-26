Παίκτης του Παναθηναϊκού ο Ντε Φράι – Συμφώνησε με τους «πράσινους» ο Ολλανδός

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Στέφαν Ντε Φράι καθώς συμφώνησε με τους «πράσινους» την Παρασκευή 26/6.

Συγκεκριμένα, η πλευρά του παίκτη είπε το «ναι» στον Παναθηναϊκό και πλέον θα ταξιδέψει στην Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας, με τα συμβόλαια να υπογράφονται εκεί και να ολοκληρώνεται και επίσημα η μεγάλη μεταγραφή.

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Ο 34χρονος μπορεί να αγωνιστεί και στις δυο θέσεις των στόπερ και έχει γράψει τη δική του μεγάλη πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και εφόσον προχωρήσει η υπόθεση του αναμένεται να δώσει πολλές λύσεις στην άμυνα του Παναθηναϊκού.

Ο Ντε Φράι ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τη Φέγενορντ, ενώ αγωνιζόταν στις ακαδημίες αρχικά της Σπίριτ και Φέγενορντ. Υπέγραψε το επαγγελματικό του συβμόλαιο με την ομάδα του Ρότερνταμ στις 17 Ιουλίου 2009. Το επίσημο ντεμπούτο του έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου 2009 στον αγώνα με την Χάρκεμ Μποϊς στα πλαίσια του Κυπέλλου Ολλανδίας, όταν αντικατέστησε στο 59ο λεπτό τον Κέλβιν Λέρνταμ.

Έκανε το ντεμπούτο του στην Ερεντιβίζιε 2009-10 στις 6 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους όταν αντικατέστησε στο 86ο λεπτό τον Ντένι Λάντζαατ στον αγώνα με τη Χρόνινγκεν.

Τη σεζόν 2012-13 ο Ντε Φράι έγινε αρχηγός της Φέγενορντ, μετά την μεταγραφή του Ρον Βλαρ στην Άστον Βίλα. Όμως εκείνη τη σεζόν τραυματίστηκε στον αγώνα με τη Σπάρτα Πράγας στα πλαίσια ενός αγώνα του Europa League.

Στις 17 Μαΐου 2013 επεκτάθηκε το συμβόλαιό του μέχρι το 2015. Τον Ιούλιο του 2014, η Λάτσιο τον απέκτησε από την Φέγενορντ, καταβάλλοντας το ποσό των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ στην ολλανδική ομάδα. Στην Λάτσιο έμεινε ως το 2018-2019 όπου και αποχώρησε για να μετακομίσει στην Ίντερ.

Ο Στέφαν ντε Φράι την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο έγραψε με τη φανέλα της Ιντερ 17 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ με την φανέλα της ομάδας του Μιλάνου έχει πανηγυρίσει τρία πρωταθλήματα Ιταλίας και τρία Κύπελλα Ιταλίας.

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Παράλληλα, ο Στέφαν ντε Φράι μετράει 79 συμμετοχές και 4 γκολ με την Εθνική Ολλανδίας.