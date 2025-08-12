Παναθηναϊκός: Δεδομένη η πώληση του Μαξίμοβιτς στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί 

Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς απ’ τον Παναθηναϊκό προς την Σαμπάμπ Αλ Αχλί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με το «deal» να επικυρώνεται (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου) την επομένη της ρεβάνς των «πράσινων» με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (14/8, 21:00) στην Κρακοβία.

Το τελευταίο διάστημα υπήρχε πολύ έντονη κινητικότητα γύρω απ’ τον διεθνή Σέρβο μέσο, τον οποίο οι εκπρόσωποί του είχαν προτείνει σε αρκετές αραβικές ομάδες. Η Αλ Σαμπάμπ απ’ τη Σαουδική Αραβία κι ένα κλαμπ απ’ το Κατάρ είχαν δείξει σοβαρό ενδιαφέρον (η πρώτη είχε κάνει και πρόταση), όμως… νικήτρια στη διεκδίκηση του «Μάξι» ήταν η ομάδα απ’ τα Η.Α.Ε., που έχει ως έδρα της το Ντουμπάι και στον πάγκο της τον -άλλοτε «πράσινο»- Πάουλο Σόουζα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τελική προσφορά της Σαμπάμπ Αλ Αχλί προς τον Παναθηναϊκό ήταν 5,2 εκατ. ευρώ «καθαρά», ενώ πολύ υψηλές είναι και οι αποδοχές που έχει προτείνει η αραβική στον Μαξίμοβιτς για να μετακομίσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο διεθνής Σέρβος μέσος απ’ τα 2 εκατ. ευρώ που λαμβάνει στο «τρέχων» συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό θα «ανέβει» στα 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί, η οποία μάλιστα του προσφέρει τριετές συμβόλαιο.

Ήτοι το σύνολο των αποδοχών του έως το 2028 θα φτάσει τα 7,5 εκατ. ευρώ κι αυτό το στοιχείο -η χρονική διάρκεια- ήταν το «κλειδί» για το «ναι» του παίκτη,

Στην όλη συμφωνία θα συμπεριληφθεί κι ένα υψηλότατο πριμ υπογραφής απ’ την Σαμπάμπ Αλ Αχλί προς την πλευρά του παίκτη, τον οποίο ο Παναθηναϊκός απέκτησε ως ελεύθερο τον Ιανουάριο του 2024 απ’ τη Χετάφε, με προσύμφωνο που ενεργοποιήθηκε από 1η Ιουλίου 2024.

Οι «πράσινοι» έχουν βγει στην αγορά για να βρουν τον αντικαταστάτη του και υπάρχουν ήδη περιπτώσεις κεντρικών μέσων που έχουν τσεκαριστεί ήδη απ’ το «τριφύλλι».