Παναθηναϊκός: Αυτοί θα είναι οι διαιτητές στο ματς με την Βιλερμπάν

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Γαλλία σήμερα 29/01 για την 25η αγωνιστική της Euroleague, με σκοπό να αντιμετωπίσει την Βιλερμπάν την Παρασκευή 30/01 (21:45, Novasports Prime).

Μετά την είδηση ότι ο Κέντρικ Ναν θα παραμείνει απών και σε αυτόν τον αγώνα, έγιναν γνωστοί και οι διαιτητές που θα διευθύνουν το ματς. Οι Εμίν Μογκούλκοτς, Γκίτις Βίλιους και Σάσο Πέτεκ είναι οι εκλεκτοί που θα αναλλάβουν τον αγώνα.

Οι πράσινοι εκτός από τον Αμερικάνο γκαρντ δεν θα έχουν στην διάθεσή τους και τους Χολμς, Μήτογλου και Όσμαν οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.