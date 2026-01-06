Παναθηναϊκός – Αρμάνι: Η 12αδα των “πρασίνων” με Γκριγκόνις και Ρογκαβόπουλο – Σημαντικές απουσίες για τους Ιταλούς
Εκτός Σιλντς και Έλις για την ομάδα του Ποέτα
Με το τζάμπολ της αναμέτρησης του Παναθηναϊκου με την Αρμάνι Μιλάνο να πλησιάζει, οι ομάδες ανακοίνωσαν τις 12αδες για τον αγώνα της 20ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Ο Ρογκαβόπουλος τέθηκε την τελευταία στιγμή στη διάθεση του προπονητή του Παναθηναϊκού για το ματς με την Αρμάνι Μιλάνο, ενώ ο Γκριγκόνις επέστρεψε στην αποστολή, μετά το “κόψιμό” του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
Οι “πράσινοι” έχουν εκτός τους Τολιόπουλο, Σαμοντούροφ και Λεσόρ, ενώ “νοσοκομείο” είναι η ιταλική ομάδα, χωρίς τους Έλις, Τονούτ, Μπολμάρο, Ντιόπ και Σέστινα, ενώ στη 12άδα είναι τελικά ο Σιλντς, αλλά δεν αναμένεται να αγωνιστεί.
Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν
Αρμάνι (Ποέτα): Μάνιον, Μπράουν, Μπούκερ, Μπρουκς, ΛεΝτέι, Ρίτσι, Φλακαντόρι, Γκούντουριτς, Νίμπο, Τότε, Σιλντς και Ντάνστον
