EuroLeague: Πού θα δείτε τις μάχες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού για την 20η αγωνιστική

Η 20η αγωνιστική της EuroLeague κάνει τζάμπολ με 8 αναμετρήσεις δύο από τις οποίες συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων.

Ο Ολυμπιακός μάχεται στην έδρα της Φενέρμπαχτσε σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά στις 19:45 από το Novasports 4, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στις 21:15 στο παιχνίδι που θα μεταδοθεί στις 21:15 από το Novasports Prime.

Τα δύο παιχνίδια έρχονται αμέσως μετά το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague με νικητή τον Ολυμπιακό (87-82).

Το σημερινό πρόγραμμα