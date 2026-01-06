EuroLeague: Πού θα δείτε τις μάχες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού για την 20η αγωνιστική
Πλούσιο μπασκετικό θέαμα στην μεγαλύτερη διοργάνωση της Ευρώπης με 8 παιχνίδια
Η 20η αγωνιστική της EuroLeague κάνει τζάμπολ με 8 αναμετρήσεις δύο από τις οποίες συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων.
Ο Ολυμπιακός μάχεται στην έδρα της Φενέρμπαχτσε σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά στις 19:45 από το Novasports 4, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στις 21:15 στο παιχνίδι που θα μεταδοθεί στις 21:15 από το Novasports Prime.
Τα δύο παιχνίδια έρχονται αμέσως μετά το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague με νικητή τον Ολυμπιακό (87-82).
Το σημερινό πρόγραμμα
- Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός (19:45, Novasports 4)
- Μονακό – Παρτίζαν (20:30, Novasports 6)
- Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια (21:00, Novasports Extra 1)
- Βιλερμπάν – Ρεάλ (21:00, Novasports 3)
- Χάποελ – Dubai BC (21:05, Novasports Extra 2)
- Παναθηναϊκός AKTOR – Αρμάνι Μιλάνο (21:15, Novasports Prime)
- Μπαρτσελόνα – Μακάμπι (21:30, Novasports 2)
- Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις (21:30, Novasports Start)
