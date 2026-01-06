Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών;
EuroLeague: Πού θα δείτε τις μάχες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού για την 20η αγωνιστική

Πλούσιο μπασκετικό θέαμα στην μεγαλύτερη διοργάνωση της Ευρώπης με 8 παιχνίδια

EuroLeague: Πού θα δείτε τις μάχες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού για την 20η αγωνιστική
Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Η 20η αγωνιστική της EuroLeague κάνει τζάμπολ με 8 αναμετρήσεις δύο από τις οποίες συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων.

Ο Ολυμπιακός μάχεται στην έδρα της Φενέρμπαχτσε σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά στις 19:45 από το Novasports 4, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στις 21:15 στο παιχνίδι που θα μεταδοθεί στις 21:15 από το Novasports Prime.

Τα δύο παιχνίδια έρχονται αμέσως μετά το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague με νικητή τον Ολυμπιακό (87-82).

Το σημερινό πρόγραμμα

  • Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός (19:45, Novasports 4)
  • Μονακό – Παρτίζαν (20:30, Novasports 6)
  • Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια (21:00, Novasports Extra 1)
  • Βιλερμπάν – Ρεάλ (21:00, Novasports 3)
  • Χάποελ – Dubai BC (21:05, Novasports Extra 2)
  • Παναθηναϊκός AKTOR – Αρμάνι Μιλάνο (21:15, Novasports Prime)
  • Μπαρτσελόνα – Μακάμπι (21:30, Novasports 2)
  • Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις (21:30, Novasports Start)

